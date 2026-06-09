MHP Van’da Yeni Üyelere Rozet Takıldı - Son Dakika
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MHP Van’da Yeni Üyelere Rozet Takıldı

09.06.2026 16:14
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MHP İl Başkanı Güngöralp, yeni katılan üyeleri karşıladı ve parti çalışmalarını duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanlığında yeni katılan üyelere rozet takıldı.

MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, İl Başkanlığında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, milletin değerlerini ve devletin bekasını önceleyen siyasi anlayışıyla yollarına kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

İl genelinde teşkilat çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Güngöralp, şunları kaydetti:

"Bugün yalnızca 250 vatandaşımızın partimize katılımına şahitlik etmiyoruz. Aynı zamanda milli ve manevi değerler etrafında birleşen güçlü bir iradenin ortaya koyduğu tabloyu görüyoruz. MHP, Türk milletinin birliğini, devletimizin bekasını ve ülkemizin geleceğini her şeyin üzerinde tutan bir anlayışın temsilcisidir. Van'da vatandaşlarımızın partimize gösterdiği teveccüh bizleri son derece memnun etmektedir. Aramıza katılan her bir kardeşimiz, kutlu davamızın bir neferi olacaktır. Partimizin kapıları ülkesini seven, milletinin geleceğini düşünen ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine inanan herkese açıktır. Van'da teşkilatlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Her geçen gün büyüyen ailemiz, milletimizin partimize duyduğu güvenin en açık göstergesidir."

Kaynak: AA

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