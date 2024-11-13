MHP ve AK Parti'den Birlik Vurgusu - Son Dakika
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MHP ve AK Parti'den Birlik Vurgusu

MHP ve AK Parti\'den Birlik Vurgusu

MHP Havza İlçe Başkanı Yüksel, AK Parti Başkanı Pekşen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

13.11.2024 17:16
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MHP Havza İçe Başkanı İbrahim Yüksel ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Havza İlçe Başkanı seçilen Aziz Pekşen'i ziyaret etti.

Yüksel ve beraberindekiler, parti binasında gerçekleşen ziyarette Pekşen'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

İlçenin ve ülkenin menfaatine uygun bir şekilde her zaman Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun hareket edeceklerini söyleyen Yüksel, "Halihazırda var olan Belediyemizin Başkanı Cumhur İttifakı'nın belediye başkanıdır. Sizlerden temennimiz bundan sonraki süreçte belirli aralıklarla ortak toplantılar düzenleyerek istişare kültürünü geliştirmektir. Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Sayın Başkanım ve yönetimine görevlerinde başarılar dilerim." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen de Yüksel ve beraberindekilere ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "Birlik ve beraberlik anlayışı ile çıktığımız bu yolda inşallah birlikte yapacağımız örnek çalışmalar ile halkımız için çalışacağız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah'ım bu görevde bizleri utandırmaz muvaffak olarak görevimizi yapmayı nasip eyler inşallah. Görev yapacağımız süre içerisinde toplumun her kesimini kucaklayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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