MHP Yeşilyurt\'ta Nuri Aydoğan Başkana Seçildi

??????? Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yeşilyurt İlçe Başkanlığına Nuri Aydoğan seçildi.

Yeşilpark Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen MHP Yeşilyurt 15. Olağan Kongresi, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Divan başkanlığının oluşturulmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. Üç dönemdir ilçe başkanlığı görevini yürüten Ahmet Turan Aydoğan'ın aday olmadığı kongrede, tek aday olan Nuri Aydoğan delegelerin oylarıyla MHP Yeşilyurt İlçe Başkanlığına seçildi.

Kongreye MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir, MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, Kuşcu Belde Belediye Başkanı Hikmet Temizel, MHP Tokat Kadın Aile Çocuk ve Engelliler Komisyonu (KAÇEP) Başkanı Dürdane Susar, Tokat Ülkü Ocakları İl Başkanı Oğuzhan Yay, Yeşilyurt Ülkü Ocakları Başkanı Tuğrulhan Sezer, parti yöneticileri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve partililer katıldı.