İngiltere iç istihbarat teşkilatı MI5, Ukrayna'ya askeri malzeme sağlayan İngiliz şirketlerinin Rusya tarafından hedef alındığı uyarısında bulunarak şirketlerden çalışanlarını ve tesislerini olası saldırılara karşı korumak için güvenlik önlemlerini artırmalarını istedi.

İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, MI5 bünyesindeki Ulusal Koruyucu Güvenlik Kurumu (NPSA) ile Savunma Bakanlığının, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine malzeme sağlayan şirketlere yönelik ortak güvenlik uyarısı yayımladığı belirtildi.

Açıklamada, Avrupa genelinde savunma sanayisi tesislerine yönelik sabotaj girişimlerinin arttığına dikkat çekilerek, Rusya'nın İngiliz şirketlerini ve tedarik zincirlerini hedef aldığı kaydedildi.

Rusya'nın siber saldırı, sabotaj ve dezenformasyon gibi yöntemlerle Ukrayna'ya destek veren kuruluşların faaliyetlerini aksatmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, şirketlere çalışanlarını, tesislerini ve kritik teknolojilerini korumak için acil önlem alma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, bu kapsamda, savunma ve kritik altyapı sektörlerindeki şirketlerin üst düzey yöneticilerine 24-25 Kasım'da İngiliz bakanlar ve istihbarat yetkililerinin katılımıyla basına kapalı güvenlik brifingleri verileceği bildirildi.

Ayrıca, açıklamada, bu toplantılarda şirketlere dijital güvenlik risklerini azaltma, şüpheli keşif faaliyetlerini tespit etme ve kritik varlıklarını korumaya yönelik tavsiyelerde bulunulacağı aktarıldı.

"Rusya giderek artan bir tehdit oluşturuyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere'nin Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Dan Jarvis, Avrupa genelindeki sabotaj girişimlerinin, tehdidin ciddiyetini ortaya koyduğunu belirtti.

Bakan Jarvis, özellikle Ukrayna'ya destek sağlayan kuruluşların hedef alınmasını "son derece utanç verici" olarak nitelendirdi.

Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Louise Sandher-Jones de "Rusya ve diğer düşmanca aktörler, silahlı kuvvetlerimizi donatan ve destekleyen şirketler için giderek artan bir tehdit oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Bakan Sandher-Jones, şirketlerin çalışanlarını, teknolojilerini ve tedarik zincirlerini korumak için somut adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.