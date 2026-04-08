Michael Jackson'ın Biyografik Filmi 'Michael'da Önemli Değişiklikler ve Gecikme

Pop müziğin efsanevi ismi Michael Jackson'ın yükselişini konu alan 'Michael' adlı biyografik film, yapım sürecinde önemli değişikliklere uğradı. Yaklaşık 15 milyon dolarlık ek bütçeyle gerçekleştirilen yeniden çekimler sonucunda, filmden Jackson hakkında 1993 yılında ortaya atılan çocuk istismarı iddialarına ilişkin tüm sahneler çıkarıldı. Bu değişiklik, Jackson'ın suçlayıcısı Jordan Chandler ile yapılan uzlaşma anlaşmasındaki bir madde nedeniyle gerçekleşti.

Başlangıçta 18 Nisan 2025'te vizyona girmesi planlanan film, önce 3 Ekim'e ertelendi ve ardından nihai olarak 2026 baharında gösterime alınmasına karar verildi. 22 gün süren yeniden çekimlerde, filmin üçüncü perdesi tamamen yeniden yazıldı ve bazı erken dönem sahneler genişletildi. Çekimler Los Angeles'ta gerçekleştirildi, ancak eyalet vergi teşviklerinden yararlanamadığı için bütçeye ek maliyet getirdi. Toplam bütçesi 155 milyon dolar olan filmin ek maliyetlerini, Michael Jackson'ın mirasını yöneten vakıf karşıladı.

Yeni kurguda film, Jackson'ın kariyerindeki skandallar yerine müzikal başarısına odaklanıyor. Hikâye artık 1993'teki suçlamalarla değil, 'Bad' turnesi sırasında sahneye çıkmaya hazırlanan Jackson'ın performansıyla sona eriyor. Filmde Jackson'ın müziği geniş yer tutarken, kişisel hayatındaki tartışmalı yönler büyük ölçüde arka planda bırakılıyor. Dramatik gerilimin merkezinde ise Jackson'ın otoriter babası Joe Jackson ile ilişkisi bulunuyor.

Jackson'ı filmde gerçek hayattaki yeğeni Jaafar Jackson canlandırıyor. Yapım sürecinde Jackson'ın avukatı ve arşiv sorumlusu danışman olarak görev yaptı, oğlu Prince Jackson ise yürütücü yapımcılar arasında yer aldı. Filmin ilk kurgusunun 3,5 saatten uzun olduğu belirtildi ve yapımcı Graham King, hikâyeyi iki bölümlük bir yapıya dönüştürmeyi planladığını açıkladı. Dağıtımcı şirketler, eldeki materyalin en az bir devam filmine yetecek kadar geniş olduğunu ifade etti.

İlk tahminlere göre 'Michael' filminin ABD'deki açılış hasılatının 55 milyon doların üzerine çıkması bekleniyor. Stüdyo içi hedef ise filmin dünya genelinde en az 700 milyon dolar hasılat elde etmesi. Bu hedefe ulaşılması halinde, Michael Jackson'ın hayatını anlatan yeni filmlerin de gündeme gelmesi bekleniyor.