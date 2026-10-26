Michigan adayı El-Sayed, Trump'ın kendisine 'Senatör Muhammed' diyeceğini söyledi - Son Dakika
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Michigan adayı El-Sayed, Trump'ın kendisine 'Senatör Muhammed' diyeceğini söyledi

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Michigan'da Senato adayı El-Sayed, Trump'ın ismiyle dalga geçmesine ve Müslüman karşıtı söylemine mitingde tepki gösterdi. 3 Kasım'daki ara seçimleri kazanırsa Trump'ın kendisine 'Senatör Muhammed' diyeceğini söyleyen El-Sayed, ABD Senatosu'ndaki ilk Müslüman ABD'li olacak.

NEW ABD'nin Michigan eyaletinden Senato için yarışan Müslüman aday Abdul El-Sayed, ismiyle dalga geçen Başkan Donald Trump'a seslenerek, seçimi kazanacağını ve "Senatör Muhammed" olarak karşısına çıkacağını ifade etti.

El-Sayed, Michigan'da katıldığı bir mitingde, Trump'ın, kendisine yönelik Müslüman karşıtı söylemlerine ve ismi üzerinden yaptığı şakalara tepki gösterdi.

3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerini kazanması halinde ABD Başkanı'nın kendisine "Senatör" diye hitap etmek durumunda kalacağını söyledi.

Trump'ın, taşıdığı Müslüman adından kişisel bir rahatsızlık duyduğunu belirten El Sayed, "Ama damadının özel sermayesini finanse eden Suudilerle aynı ismi taşıdığımda bu kadar rahatsız olmuyor. Ona 400 milyon dolarlık özel jet veren Katarlılarla aynı ismi taşıdığımda da aynı derecede rahatsız olmuyor gibi görünüyor." diye konuştu.

ABD Başkanının, ismini nasıl telaffuz ettiğiyle ilgilenmediğini kaydeden El-Sayed, "Tam ismimi hatırlaması bile umurumda değil. Çünkü kasım ayından sonra bana 'senatör' diye seslenebilir. Ben senin için Senatör Muhammed olacağım kardeşim."??????? ifadesini kullandı.

Michigan'da ön seçim

ABD'de kasımdaki ara seçimlerde Michigan eyaletinin Demokrat Senato adayını belirlemek üzere 5 Ağustos'ta düzenlenen ön seçimi, Mısır asıllı Abdul El-Sayed kazanmıştı.

El-Sayed, rakibi ABD Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens'ı geride bırakarak Demokratların Michigan eyaleti Senato adayı olmaya hak kazanmıştı.

ABD medyası, Trump'ın bugüne kadar katıldığı seçim etkinliklerinde sık sık El-Sayed'in ismi üzerinden şakalar yapmasını onun "Müslüman kimliğine karşı bir saldırı" olarak yorumlamıştı.

El-Sayed'i "terörist sempatizanı" ve "cihatçı" olmakla suçlayarak, Michiganlı Demokrat Senato adayını "Muhammed El-Sayed" olarak adlandırmıştı.

Seçilmesi halinde El-Sayed, ABD Senatosu'nda görev alan ilk Müslüman ABD'li olacak.

Kaynak: AA
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