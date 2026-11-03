Michigan'da ara seçimlerde oy kullanan seçmenler hayat pahalılığından yakındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Michigan'da ara seçimlerde oy kullanan seçmenler hayat pahalılığından yakındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Michigan'da ara seçimlerde oy kullanan seçmenler, ülkedeki hayat pahalılığını ve ekonomik endişelerini dile getiriyor. AA muhabirine konuşan bir seçmen, Detroit'te benzinin galonunun 5,29 dolar olduğunu ve sağlık sigortası primlerinin üç katına çıktığını söylüyor.

DETROIT (AA) – ABD'de ülkenin siyasi geleceği açısından önem taşıyan ara seçimler için sabah erken saatlerden itibaren oy kullanmaya başlayan Michiganlılar, ülkedeki hayat pahalılığına vurgu yapıyor.

Kongre üyelerinin yanı sıra eyalet düzeyindeki temsilcilerin de belirleneceği Michigan'daki seçimlerde vatandaşlar yerel saatle akşam 20.00'ye kadar oy kullanabilecek.

AA muhabirine konuşan seçmenlerden Michael Howard, oyunu kullandığını belirterek, "Oyumu, Dr. Abdul el-Sayed'i desteklemek için verdim. Bence o iyi bir adam, iyi bir baba, iyi bir eş. ve benim ve ailem için en önemli olan konular hakkında konuşuyor." dedi.

Howard, oyunu kullanırken ülkedeki ekonomik endişeleri dikkate aldığını ifade ederek, " Detroit'te benzinin galonu 5,29, dizelin 7 dolar. Sağlık sigortası primleri üç katına çıktı. Okul malzemeleri yüzde 30 arttı." diye konuştu.

Kendisinin de ufak bir şirketi olduğunu anlatan Howard, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük tarifesi politikalarının, ailesi için sofraya ekmek getirme imkanlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Howard, "Dr. Abdul bu konular hakkında konuşuyor, oysa rakibi Mike Rogers bunlardan tamamen kaçıyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik savaşına işaret eden Howard, "Yeni savaşlara hayır, Orta Doğu'da tamamen gereksiz bir savaş daha yapmamızın hiçbir nedeni yok." diye konuştu.

"Fiyatlar tavan yapmış durumda"

Oyunu kullanan başka bir seçmen Aaron Whaley de ülkedeki hayat pahalılığına değindi.

Whaley, "Fiyatlar tavan yapmış durumda. Benzin, market alışverişi, her şey çok pahalı. Bazı insanlar sağlık hizmetlerini kaybediyor." dedi.

Michiganlı seçmen Antonio Record da kullandığı oy için "Değişim arayışındayız ve dünya için daha iyi bir sonuç umuyoruz." ifadesini kullandı.

Michigan'da ara seçimler

ABD'nin Michigan eyaletinde bugün yapılan ara seçimlerde, başta eyalet valisi ve diğer üst düzey temsilcilerin seçiminin yanı sıra ABD Kongresinin Senato kanadı adayı için de oy kullanılıyor.

Mısır kökenli Müslüman aday 42 yaşındaki Abdul el-Sayed ile Cumhuriyetçi rakibi 63 yaşındaki Mike Rogers, ABD Senatosunda Michigan'ı temsil etmek için mücadele veriyor.

Eyaletin mevcut Demokrat Senatörü Gary Peters'ın yıl sonunda emekliye ayrılacak olması nedeniyle boşalacak koltuk için yapılacak bu seçimde, Michigan'ı kazanmak, Demokratların Senato'da çoğunluğu ele geçirme hedefi açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: AA
MichiganPolitikaDetroitGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
Yürümeye mecali yok Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti Yürümeye mecali yok! Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
İngiliz siyasetinde deprem Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti İngiliz siyasetinde deprem! Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti
Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi İşte kazanan Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi! İşte kazanan
18:19
ABD’de ara seçim Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
18:09
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar Sonrası şaşırttı
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar! Sonrası şaşırttı
18:07
Bu illerde oturanlar dikkat Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
17:20
Kasımpaşa’dan şaşırtan karar Fenerbahçe’den para istemiyor
Kasımpaşa'dan şaşırtan karar! Fenerbahçe'den para istemiyor
16:57
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 18:29:13. #7.12#
SON DAKİKA: Michigan'da ara seçimlerde oy kullanan seçmenler hayat pahalılığından yakındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android