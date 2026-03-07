Michigan'da Fırtına: 4 Ölü - Son Dakika
Michigan'da Fırtına: 4 Ölü

07.03.2026 11:55
Michigan'daki şiddetli fırtınalar ve kasırgalar 4 can kaybına ve birçok yaral Hezap açtı.

ABD'nin Michigan eyaletinde şiddetli fırtınalar 4 kişinin ölümüne neden oldu.

Şiddetli fırtınalar ve kayda geçen en az bir kasırga Michigan'da can kaybına yol açtı.

ABD Ulusal Hava Servisi, Union City bölgesi yakınlarında en az bir kasırga oluştuğunu teyit etti.

Eyalette bulunan Union Lake bölgesinde bir kasırga sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Cass County bölgesinde ise yetkililer, kasırga sonrası 1 kişinin öldüğünü, birkaç kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Yerel halk, şiddetli kasırgaların ağaç ve ev parçalarını söktüğünü ifade etti.

Vali Gretchen Whitmer, yaptığı açıklamada, eyaletin Acil Durum Operasyon Merkezini faaliyete geçirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

