Miçotakis'ten AB'ye Enerji Politikası Çağrısı - Son Dakika
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Miçotakis'ten AB'ye Enerji Politikası Çağrısı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, AB'deki yüksek enerji fiyatları için yeni politikalar önerdi.

14.01.2025 19:46
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'ndeki (AB) yüksek enerji fiyatlarıyla mücadele için, elektrik, doğal gaz ve karbon salınımı politikalarına ilişkin yeni yaklaşımlar üretilmesini istedi.

Miçotakis, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği mektupta AB'nin enerji politikasına ilişkin önerilerini dile getirdi.

Avrupa'da enerji fiyatlarının çok yüksek olduğuna dikkat çeken Miçotakis, birçok AB ülkesinde elektrik fiyatlarının 2019'dan bu yana iki katına çıktığını aktardı.

Miçotakis, doğal gaz fiyatlarında da benzer artışlar yaşandığını belirterek, "Yenilenebilir enerji kaynakları ve doğal gaz tedariğinin çeşitlendirilmesinde kaydettiğimiz ilerlemeye rağmen, bu rakamlar bize enerjideki durumumuzun hala istikrarsız olduğunu her gün hatırlatıyor. Fiyatlar, bize daha hızlı hareket etmemiz ve karşı karşıya olduğumuz sorunlarla mücadele için yeni yöntemler düşünmemiz gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Elektrik enerjisi, doğal gaz ve karbon salınımı (emisyon) alanlarında farklı yaklaşım için manevra alanı gördüğünü belirten Miçotakis, elektrik enerjisinde iç piyasada yeni bir ivmeye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Miçotakis, bir AB ülkesinde elektrik fiyatları çok yüksekken, diğer bir AB ülkesinde çok düşük olmasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, kısa vadede fiyat farkı yüksek olan ülkeler arasında, sınırlar arası elektrik bağlantılarının artırılması için özel bir çalışma grubu oluşturulmasını önerdi.

Uzun vadede ise her bir AB ülkesinin elektrik enerjisi üretimi açısından nasıl bir katkıda bulunabileceğini ortaya koyması gerektiğini belirten Miçotakis, konuya ilişkin yatırım yapan ülkelerin de maddi açıdan tazmin edilmesini istedi.

Miçotakis, Avrupa'ya uygun fiyatla doğal gaz getirilmesi için yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, karbon salınımını azaltacak kuralların da esnekleştirilmesi önerisinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Miçotakis'ten AB'ye Enerji Politikası Çağrısı - Son Dakika

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