Microsoft: Rusya, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi Fransa'ya dezenformasyon faaliyetlerini arttırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Microsoft: Rusya, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi Fransa'ya dezenformasyon faaliyetlerini arttırdı

Microsoft: Rusya, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi Fransa\'ya dezenformasyon faaliyetlerini arttırdı

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un Tehdit Analizleri Merkezi (MTAC) tarafından yapılan araştırmaya göre, Rusya'nın Fransa'ya yönelik dezenformasyon faaliyetleri 2024 Paris Olimpiyatları öncesi hız kazandı. MTAC, Rus etki gruplarının yapay zeka taktikleri kullanarak zararlı faaliyetlerde bulunduğunu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (CIO) yönelik eleştirileri yaygınlaştırdığını iddia etti. Ayrıca, Rus etki gruplarının yanıltıcı içeriklerle olimpiyatlara katılım oranını etkilemeye çalıştığı ve dezenformasyon yaydığı belirtildi. 2024 Paris Olimpiyatları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

04.06.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi Rusya'nın Fransa'ya yönelik dezenformasyon faaliyetlerini arttırdığını bildirdi.

Microsoft'un Tehdit Analizleri Merkezinin (MTAC) araştırmasına göre, Fransa'nın ev sahipliğinde başkent Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi Rus menşeli etki grupları dezenformasyon faaliyetlerini hızlandırdı.

MTAC, Storm-1679 ve Storm-1099 isimli Rus etki gruplarının zararlı faaliyetler yürütmek için yapay zekayla ilişkili taktikler kullandığını ileri sürdü.

Bu etki gruplarının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ve hükümetine, Uluslararası Olimpiyat Komitesine (CIO) yönelik eleştirileri yaygınlaştırdığı ve Paris Olimpiyatları sırasında saldırı ihtimaline ilişkin dezenformasyon yaydığı iddia edildi.

Storm-1679 isimli grubun, olimpiyatlara katılım oranını etkilemek için yanıltıcı video ve haberler yaydığı, bu kapsamda "satılan olimpiyat biletlerinin yüzde 24'ünün saldırı tehdidi nedeniyle alıcılara iade edildiği" yönünde bir içerik üreterek bunu Fransız kanalının servis ettiği bir bilgi gibi gösterdiği ileri sürüldü.

Ayrıca grubun "Olimpiyatlar Düştü" isimli bir videoda ABD'li oyuncu Tom Cruise'un yapay zeka ile üretilen sesini kullanarak IOC'yi hedef aldığı kaydedildi.

Storm-1099'un 15 internet sitesi aracılığı ile benzer faaliyetlerde bulunduğu ve dezenformasyona dayalı Fransızca içerikleri haber içerikleri gibi sunduğu belirtildi.

Rusya, Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar kapsamında 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men edilmişti. Rus sporcuların ise ancak tarafsız sporcu olarak olimpiyatlarda yer alabileceği bildirilmişti.

2024 Paris Olimpiyatları 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Kaynak: AA

Paris Olimpiyatları, Emmanuel Macron, Dezenformasyon, Microsoft, Fransa, Paris, Rusya, Rusya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Microsoft: Rusya, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi Fransa'ya dezenformasyon faaliyetlerini arttırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:30 Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
14:39 Akşener saçlarını neden sarıya boyadı İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia
14:38 Mourinho’ya rakip olacak Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
14:15 Kız meselesi can aldı Bıçakladığı arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı Kız meselesi can aldı! Bıçakladığı arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı
14:13 Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi
13:47 Tekirdağ ve Silivri’de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu Tekirdağ ve Silivri'de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 15:22:30. #1.13#
SON DAKİKA: Microsoft: Rusya, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi Fransa'ya dezenformasyon faaliyetlerini arttırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement