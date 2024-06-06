Microsoft Türkiye, Albayrak Grubu'nun açtığı davayı kaybetti

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Melihcan ÇALIŞKAN/ ALBAYRAK Grubu'nun açtığı davayı kaybeden Microsoft Türkiye'den konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Microsoft, bulut bilişim hizmetlerini kullanan kullanıcıların gizliliğini koruma yükümlülüğünü çok ciddiye alır ve kullanıcının izni olmadan verileri işlemez, kullanmaz veya paylaşmaz." ifadelerine yer verildi.

Albayrak Grubu, ERP sistemi hizmeti aldığı Microsoft'a, şirketi, merkezi yurtdışında bulunan bir bulut sistemi kullanmaya mecbur ettiği ve üretim sürecinde kesinti kaynaklı zarara uğradığı gerekçesiyle 1.5 milyon dolarlık dava açmıştı. Albayrak Grubu Microsoft'a açtığı davayı kazandı. Mahkeme Albayrak Grubu'na 550 bin dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

"KULLANICILARIN İZNİ OLMADAN VERİLERİ İŞLEMEZ"

Albayrak Grubu'nun açtığı davayı kaybeden Microsoft Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, "Faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde geçerli yasa ve düzenlemelere saygı gösteren Microsoft, bulut bilişim hizmetlerini kullanan kullanıcıların gizliliğini koruma yükümlülüğünü çok ciddiye alır ve kullanıcının izni olmadan verileri işlemez, kullanmaz veya paylaşmaz." denildi.

Açıklamanın devamında, "Microsoft'un Türkiye'deki operasyonları, küçük işletmelerin verimliliğine, büyük işletmelerin rekabet gücüne ve kamu sektörünün verimliliğine katkıda bulunmaktadır. Microsoft Türkiye, milli yazılım ekosisteminin gelişmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Microsoft'un küresel teknoloji arenasında sanayiden ticarete, eğitimden sağlığa kadar onlarca iş kolunda bireyleri ve kurumları daha fazla başarıya ulaşmaları için güçlendirme misyonu doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz." cümlelerine yer verildi.