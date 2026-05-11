Microsoft'un İsrail Ofisi Fransa'dan Yönetilecek

11.05.2026 22:50
Microsoft'un İsrail ordusuyla iş birliği soruşturması sonrası ofisi geçici olarak Fransa'dan yönetilecek.

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un teknolojik sistemlerinin ve yazılımlarının İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından, şirketin İsrail ofisi faaliyetlerinin geçici olarak Fransa'dan yürütülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

İsrail'de yayımlanan ekonomi gazetesi "Globes", Microsoft genel merkezinin konuya ilişkin açtığı soruşturma neticesinde, teknoloji şirketinin İsrail Genel Müdürü Alon Haimovich'in görevinden ayrıldığını yazdı.

Microsoft'un ABD'deki genel merkezinden bir heyetin, "İsrail ordusuyla iş birliğinin" niteliğini soruşturmak üzere son haftalarda Tel Aviv'i ziyaret ettiği bildirilen haberde, yapılan incelemelerde İsrail Savunma Bakanlığı'nın şirketin sistemlerini kullanırken "tam şeffaflıkla" hareket etmediğinin tespit edildiği belirtildi.

Microsoft İsrail ofisinin başına yeni bir genel müdür atanana kadar ofisin geçici olarak Microsoft Fransa'dan yönetileceği aktarıldı.

Öte yandan Tel Aviv yönetimi ve Microsoft İsrail ofisinden henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Microsoft, geçen eylül ayında bulut hizmetlerinin Gazze ve Batı Şeria'daki sivillerin gözetiminde kullanıldığına dair kanıtların bulunmasının ardından, İsrail Savunma Bakanlığı'na sağlanan bazı hizmetleri durdurduğunu ve devre dışı bıraktığını açıklamıştı.

İsrail, Microsoft üzerinden Filistinlilere ait 200 milyon saatlik ses kaydı depoladı

Microsoft'un, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin gerçekleştirdiği milyonlarca saatlik telefon görüşmelerinin ses kayıtlarını depolayabilmesi için "Azure" bulut platformunun özelleştirilmiş bir sürümünü geliştirdiği ortaya çıkmıştı.

Tel Aviv merkezli "+972" isimli internet sitesinin, Local Call yayın organı ve The Guardian gazetesiyle ortak yürüttüğü araştırma, İsrail askeri istihbarat birimi "8200" tarafından Microsoft platformuna depolanan telefon görüşmesi kayıtlarının ölümcül hava ve kara saldırıları için istihbarat olarak kullanıldığını ortaya koymuştu.

Microsoft ise şirketin ürettiği teknolojinin Gazze'deki Filistinlilere zarar vermek için kullanıldığına dair "hiçbir kanıt" bulamadığını öne sürerken, bir şirket sözcüsü araştırmaya yanıt olarak ürünlerinin sivillerin gözetimi için kullanıldığından haberdar olmadığını iddia etmişti.

Microsoft'tan sızdırılan belgeler, İsrail ordusuna ait verilerin büyük bölümünün Hollanda'daki Microsoft sunucularında, bir kısmının ise İrlanda ve İsrail'de depolandığını göstermişti.

Söz konusu 11 bin 500 terabaytlık verinin, Filistinlilerin telefon görüşmelerine ait yaklaşık 200 milyon saatlik ses kaydına tekabül ettiği belirtilmişti.

Associated Press (AP) tarafından 2025'in başlarında yapılan araştırmada da Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin, Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığı ortaya çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
