Microsoft'un siber güvenlik hizmeti CrowdStrike'tan kaynaklanan kesinti İngiltere'de uçak ve tren seferlerini etkiledi

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Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisinden İngiltere'de uçak ve tren seferleri ile sağlık ocaklarındaki randevu sistemleri de etkilendi.

İngiltere'de faaliyet gösteren havalimanları ve tren firmalarının açıklamalarına göre, ülke genelindeki havalimanlarında rötarlar yaşanırken tren seferleri için de iptal ve erteleme kararları alındı.

Ülkenin ve dünyanın en büyük havalimanlarından Heathrow'un X hesabından yapılan paylaşımda, yaşanan küresel sorun nedeniyle sistemlerin etkilendiği ancak uçuşların sorunsuz gerçekleştirildiği belirtildi.

Londra'nın en büyük havalimanlarından Gatwick'te ise uçağa biniş ve güvenlik kontrollerinden geçişlerde sorunlar yaşandığı açıklandı. Luton Havalimanı ise bazı hava yolu şirketlerinin bilet işlemlerinde sorun yaşadığını duyurdu. İşlemlerin elle yapılması için ilave personel görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Stansted Havalimanı da işlemlerin elle gerçekleştirildiği için operasyonlarda yavaşlık olduğunu, uçuşların sorunsuz gerçekleştiğini ancak terminalde yoğunluk oluştuğunu duyurdu.

İskoçya'da da havalimanlarında sorunlar yaşandığı bildirildi. Edinburgh Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, terminalde bekleme sürelerinin normalden uzun sürdüğünü belirtildi. Açıklamada, güvenlik noktalarında bekleme sürelerinin 1 saati bulduğu kaydedildi.

Kuzey İrlanda da havalimanı operasyonlarında sorun yaşarken Belfast Havalimanı, uçuşların normal şekilde yapılsa da havalimanında yoğunluk bulunduğu bildirdi.

Makinistlere ulaşılamıyor

Ülke içinde ana şehirlerarası ulaşım araçlarından trenlerde de sorunlar yaşanıyor. Ulusal Demiryollarından yapılan açıklamada, 15 tren hattında gecikme, erteleme ve iptal olduğu ifade edildi.

Trenleri Londra'dan da geçen demir yolu şirketi Thameslink, "Bazı bölgelerdeki makinistlerle iletişim kuramıyoruz." açıklamasını yaptı. Bu durumun Thameslink ve Great Northern trenlerini etkilediği belirtildi.

Doktor randevuları etkilendi

İngiltere'deki sağlık ocağı randevu sistemleri de küresel sorundan etkilendi. Ulusal Sağlık Sistemi'nden (NHS) yapılan açıklamada, randevu ve hasta kayıt sistemlerinin etkilendiği, işlemlerin elle yapıldığı aktarıldı.

Acil durum telefon hatlarının kesintilerden etkilenmediği belirtilen açıklamada, daha önce randevu alan hastaların aksi açıklanmadıkça belirtilen saatlerde randevularına gitmeleri gerektiği ifade edildi.

Ödeme sistemlerinde sorunlar yaşandı

Morrisons adlı market de bu sabah saatlerinde ödeme sistemlerinde sorunlar yaşamaya başladı. Yaklaşık 1 saat süren sorunun ardından birçok markette sorun çözüldü.