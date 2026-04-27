Microsoft ve OpenAI, münhasır satış anlaşmasını sonlandırdı

27.04.2026 19:19
Yeni düzenleme ile OpenAI modelleri AWS gibi diğer bulut sağlayıcılarında da sunulabilecek.

Microsoft ve OpenAI, yapay zeka modellerinin münhasır satış haklarını sona erdiren yeni bir anlaşma imzaladı. Bu düzenleme ile Microsoft’un OpenAI modellerini satma konusundaki özel hakkı kaldırıldı. OpenAI artık Amazon Web Services (AWS) gibi farklı bulut hizmet sağlayıcılarıyla iş birliği yapabilecek. Microsoft, OpenAI ürünlerini yeniden satmak için gelir paylaşımı ödemesi yapmayacak, ancak OpenAI’nin birincil bulut sağlayıcısı olmaya devam edecek ve yeni ürünler ilk olarak Azure’da sunulacak.

Anlaşma kapsamında OpenAI, Microsoft’a gelir paylaşımı için bir üst sınır belirlendi ve bu ödeme 2030 yılına kadar devam edecek. Önceki anlaşmada yer alan yapay genel zekaya ulaşılması durumunda ödemelerin sona ermesi maddesi kaldırıldı. Microsoft, OpenAI’de %27 hisseye sahip. Bu gelişme, Elon Musk’ın OpenAI ve Microsoft’a karşı açtığı dava öncesinde yaşanıyor. Analistler, anlaşmanın beklenen bir adım olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
