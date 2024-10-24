Microsoft: Yabancı Aktörler Seçimlere Müdahale Ediyor

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ABD'li teknoloji devi Microsoft, ABD'de seçimlere 2 hafta kala Rusya, İran ve Çin'in ülkedeki demokratik süreçleri zayıflatmaya yönelik etki çabalarını artırdığını bildirdi.

Microsoft Tehdit Analiz Merkezi Genel Müdürü Clint Watts tarafından yapılan açıklamada, şirketin son 2 raporundan bu yana ABD hükümetinin seçimlerle ilgili olarak yabancı düşmanların siber ve etki faaliyetlerini ortaya çıkaran birçok adım attığı aktarıldı.

Açıklamada, başkanlık seçimlerine 2 hafta kala Microsoft Tehdit Analiz Merkezinin Rusya, İran ve Çin'in ABD'nin demokratik süreçlerini zayıflatmaya yönelik sürekli etki çabalarında bulunduğunu gözlemlediği kaydedildi.

İranlı aktörlerin siber etki operasyonlarının Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın kampanyasına Rus aktörlerin ise Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in kampanyasına odaklandığı belirtilen açıklamada, Rus aktörlerin içeriklerine üretken yapay zekayı entegre etmeye devam ederken, İranlı grupların siber etki operasyonlarını kolaylaştırmaya yönelik hazırlıklarını hızlandırdığı ve Çinli aktörlerin ise odaklarını çeşitli yerel adaylar ile Kongre üyelerine kaydırdığı bildirildi.

Açıklamada, Rus aktörlerin özellikle Harris'in kampanyasını adayların karakterlerine yönelik saldırılarla hedef almaya çalıştığı vurgulandı.

Yabancı aktörlerin yanıltıcı içerikleri hızla yayma kabiliyetinin kamuoyu algısını ve seçim sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceğine dikkat çekilen açıklamada, özellikle seçim gününden önceki ve sonraki 48 saate odaklanarak, seçmenler, devlet kurumları, adaylar ve partilerin çevrim içi olarak yanıltıcı ve şüpheli faaliyetlere karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.