Midibüs Devrildi: 7 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Midibüs Devrildi: 7 Yaralı

20.02.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari araç midibüse çarptı, 7 kişi yaralandı. Süleyman Acar'ın durumu ciddi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı midibüs devrildi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kızılağaç Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Süleyman Acar yönetimindeki 07 BTC 619 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette giden Sadık Yılmaz idaresindeki 07 LMC 84 plakalı midibüse arkadan çarptı. Ardından midibüs, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile Durmuş Ali Yeşilçimen ve midibüsteki yolculardan Ceren Demirli, Merve Değirmenci, Nesrin Göktaş, İrem Çakır ile Ercan Uysal yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Süleyman Acar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hafif ticari aracın arkadan çarpması, midibüsün bariyerlere çıkıp devrildiği anlar ile kazayı gören kişinin tepkisi yer aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Süleyman Acar, Güvenlik, Manavgat, Antalya, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midibüs Devrildi: 7 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Zimbabve lideri Mugabe’nin oğlu Güney Afrika’da bahçıvan vurdu Eski Zimbabve lideri Mugabe'nin oğlu Güney Afrika'da bahçıvan vurdu
’Vur’ emri bu kez Trump’tan değil, komşu ülkeden 'Vur' emri bu kez Trump'tan değil, komşu ülkeden
Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı
Mourinho’nun başı söyledikleri nedeniyle dertte Mourinho'nun başı söyledikleri nedeniyle dertte
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
Köyde İftar Yasak, Toplu Sofralar Kuruluyor Köyde İftar Yasak, Toplu Sofralar Kuruluyor

17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
16:01
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 18:12:08. #7.11#
SON DAKİKA: Midibüs Devrildi: 7 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.