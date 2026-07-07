Midilli Adası'nda Yangın Çıktı

Midilli Adası'ndaki makilik alanda yangın çıktığı bildirildi.
Yunanistan İtfaiye Teşkilatının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Midilli Adası'nın Skala Eresu bölgesinde makilik alanda yangın çıktığı duyuruldu.
Yangına karadan ve havadan müdahale edildiği belirtildi.
Selanik kenti yakınlarında, Triadi Thermis bölgesindeki makilik alanda da yangın çıkmıştı.
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