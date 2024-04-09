Midyat Belediye Başkanı'ndan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Midyat Belediye Başkanı'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, mesajında birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde geçirilen ramazan ayını geride bırakarak, bayrama ulaşıldığını belirtti. Ayrıca, bayramların mutlulukların paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin güçlendirildiği özel günler olduğunu vurgulayan Şahin, tüm Midyatlı hemşehrilerinin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutlayarak sevdikleri ile birlikte güzel bir bayram geçirmelerini diledi ve millete ve İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz etti.

09.04.2024 16:49  Güncelleme: 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde geçirilen ramazan ayını geride bırakarak, bayrama ulaşıldığını belirtti.

Yoğun geçen bir seçim sürecinin ardından Midyat adına çok güzel bir sürecin heyecan ve mutluluğunu da yaşadıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bayramlar; mutlulukların paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin güçlendirilip insanların kaynaşmasına vesile olan müstesna günlerdendir. Bu bayramın da milletçe sevgi, saygı ve kardeşliğimizin gelişmesine katkı sağlaması, İslam dünyasına huzur getirmesi en büyük dileğimizdir. Bu vesile ile tüm Midyatlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutlayarak sevdikleri ile birlikte güzel bir bayram geçirmelerini diliyor, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum."

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Veysi Şahin, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midyat Belediye Başkanı'ndan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Samsun'da hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
    17:00 Samsun'da hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

    Samsun'da hırsızlık suçundan yargılandığı mahkemece 10 yıl 10 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılan M.M.K.'nin cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan hükümlü Samsun Adliyesine sevk edilip tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

  • Kastamonu Hanönü'nde Helva Kesme Adeti Devam Ediyor
    16:59 Kastamonu Hanönü'nde Helva Kesme Adeti Devam Ediyor

    Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Halkabük köyünde uzun yıllardır devam eden helva kesme adeti, bu sene de gerçekleştirildi. Ev hanımları tarafından hazırlanan un helvası, gözleme ve yufkalar, camiye götürülerek öğle namazına katılan kişi sayısına göre dağıtılıyor. Bu gelenek, köy sakinleri tarafından gelecek nesillere aktarılmaya devam ediyor.

  • Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
    16:58 Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, İkicesmelik Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine 5 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda, metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca, aranan bir şahıs da tespit edildi. Operasyonun devamında ise 2 şahıs daha yakalandı ve bir şahıs tutuklandı.


16:19 YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi
16:05 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın ’siyasi rüşvet’ iddialarına yanıt verdi Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın 'siyasi rüşvet' iddialarına yanıt verdi
15:12 Tarsus’ta hamile kadının sokakta öldürülmesiyle ilgili gözaltılar Tarsus'ta hamile kadının sokakta öldürülmesiyle ilgili gözaltılar
14:49 Yeniden Refah Partisi’nden hükümete “İsrail“ çağrısı: Kürecik’i kapatın Yeniden Refah Partisi'nden hükümete "İsrail" çağrısı: Kürecik'i kapatın
12:40 İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
15:47 Diyarbakır’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
15:36 Elazığ’da park tartışmasında polisin hızlı müdahalesi faciayı önledi Elazığ'da park tartışmasında polisin hızlı müdahalesi faciayı önledi
15:27 Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
14:57 Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı
14:25 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı
14:09 Metroda iğrenç olay Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı Metroda iğrenç olay! Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı
13:40 Depremzede Minik Kızın Türk Bayrağını Öpmesi İş Yeri Sahibi Tarafından Ödüllendirildi Depremzede Minik Kızın Türk Bayrağını Öpmesi İş Yeri Sahibi Tarafından Ödüllendirildi
13:26 İYİ Parti, Ordu’da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için YSK’ye başvurdu İYİ Parti, Ordu'da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için YSK'ye başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 17:04:14. #1.11#
SON DAKİKA: Midyat Belediye Başkanı'ndan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement