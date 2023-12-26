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Midyat Belediye Başkanı Süryanilerin Noel Bayramını Kutladı - Son Dakika
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Midyat Belediye Başkanı Süryanilerin Noel Bayramını Kutladı

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların Noel yortularını en içten duygularla tebrik ettiğini belirtti. Şahin, bayramların sevinç ve dayanışmanın arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği, birlik ve beraberlik duygularının sağlamlaştığı özel günler olduğunu bildirdi. Süryanilerin bayramını tebrik eden Şahin, kadim Midyat halkının yıllardır dini bayramlarda hoşgörüyü sergileyerek birbirlerinin bayram sevinçlerini paylaştığını ifade etti.

Midyat Belediye Başkanı Süryanilerin Noel Bayramını Kutladı
26.12.2023 - 12:47,  Güncelleme: 12:52
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Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların Noel yortularını en içten duygularla tebrik ettiğini belirtti.

Şahin, mesajında, bayramların sevinç ve dayanışmanın arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği, birlik ve beraberlik duygularının sağlamlaştığı özel günler olduğunu bildirdi.

Süryanilerin bayramını tebrik eden Şahin, şunları kaydetti:

"Dinler ve diller kenti olarak anılan kadim memleketimiz Midyat, farklılıkları zenginlik telakki eden bir yapıya sahiptir. İlçemiz, Müslüman, Süryani, Ezidi, bir arada yaşayarak dünyaya hoşgörü örneği sunan, köklü ve zengin kültür yapısına sahip ender şehirlerden birisi. Kadim Midyat halkı, yıllardır dini bayramlarda da aynı hoşgörüyü sergileyerek birbirlerinin bayram sevinçlerini paylaşmışlardır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Süryani vatandaşlarımızın bayramını kutlar, bayramın dünyada barış, huzur ve kardeşliğe vesile olmasını dileriz."

Kaynak: AA
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Veysi Şahin, Noel, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

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