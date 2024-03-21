Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, belediye çalışanları ile iftar yaptı

Midyat Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, belediye çalışanları ile iftar yaptı.
Belediye hizmet kampüsünde düzenlenen programa Şahin'in yanı sıra Bem-Bir Sen İl Başkan Yardımcısı Abdurrahman Yıldız, Hizmet İş Midyat Temsilcisi Atilla Aslan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri de katıldı.
İftar yemeğinin ardından konuşma yapan Şahin, ramazan ayının önemine işaret ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
5 yıldır birlikte görev yaptıklarını ifade eden Şahin, ilçeye hizmet sunmanın gurunu yaşadıklarını belirtti.
Şahin, bu çalışmalarda belediye çalışanlarının da emekleri olduğunu dile getirerek, "Önümüzde çok önemli bir seçim var. Sizlerden tek isteğim hiç kimsenin etkisi altında kalmadan, hür vicdanınızla yapılan proje ve hizmetleri göz önünde bulundurun. Göreve geldiğimiz günden beri kimlik siyaseti yapmadık, etnik kökene dayalı siyaseti bir kenara attık. Türk, Kürt, Arap, Süryani, Ezidi ayrımı yapmadık. İnşallah önümüzdeki süreçte de bize yetki verilirse diğer sorunları da hep birlikte aşacağız. Allah'ın izni ile önümüzdeki süreçte de Midyat'ın il olması için çalışacağız." ifadelerini kullandı.
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