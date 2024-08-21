Midyat Belediyesi personeline yönelik temel iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eğitim semineri düzenlendi.
Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen programda personeller iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirildi.
Programa, Belediye Başkan yardımcıları Abdurrahim Çelik ve Masum Cengiz, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Rıdvan Akyol, birim müdürleri ve personel katıldı.
Son Dakika › Güncel › Midyat Belediyesi Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
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