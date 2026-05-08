Midyat'ta Atıksu Altyapısı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Midyat'ta Atıksu Altyapısı Tamamlandı

Midyat\'ta Atıksu Altyapısı Tamamlandı
08.05.2026 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğançay Mahallesi'nde 4 bin metre uzunluğundaki atıksu altyapı çalışması tamamlandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde bir mahallede atıksu altyapı çalışması tamamlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, altyapısı bulunmayan Midyat ilçesine bağlı Doğançay Mahallesi'nde başlattığı 4 bin metre uzunluğunda atıksu altyapı çalışması tamamladı.

Atık suyun açık alana yayılması, kötü koku oluşması ve çevre sağlığını tehdit eden durumların kontrol altına alınması için yürütülen 4 bin metre uzunluğundaki atıksu hattı imalatı tamamlanarak mahalle modern altyapıya kavuştu.

Ayrıca, atıksu sularının mahalleden uzaklaştırılarak tek bir noktada toplanması amacıyla ve mahallenin gelecekteki nüfusu da dikkate alınarak 500 kişilik foseptik çukuru inşa edildi.

Atıksu altyapı çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarı Osman Ünal, uzun yıllardır altyapı ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla kazdıkları foseptik çukurları ve kullanılmayan eski kuyuları kullanarak karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

Altyapının tamamlanmasıyla mahallede yaşayanlar için daha iyi yaşam koşullarının oluşacağını belirten Ünal, "Altyapı bir temizlik, bir hizmettir. Bu altyapı her yer için iyi olduğu gibi bizim köyümüze de iyi gelecek. Sayın Valimize, MARSU Genel Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midyat'ta Atıksu Altyapısı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid’de yumruk yumruğa kavga Yıldız futbolcu hastanelik oldu Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu
Gerilim sonrası ilk temas Rubio ile Papa Vatikan’da bir araya geldi Gerilim sonrası ilk temas! Rubio ile Papa Vatikan'da bir araya geldi
Beşiktaş aradığı golcüyü çok uzaklarda değil, Gaziantep’te buldu Beşiktaş aradığı golcüyü çok uzaklarda değil, Gaziantep'te buldu
TOGG’dan yeni anlaşma Ucuz 3 yeni model geliyor TOGG'dan yeni anlaşma! Ucuz 3 yeni model geliyor
Arda Turan bu akşam tarih yazabilir Arda Turan bu akşam tarih yazabilir
Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı Bakın ne yaşanmış Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış

13:26
CHP, Burcu Köksal’a karşı harekete geçiyor
CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor
12:42
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat
12:21
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
11:29
ODTÜ’de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
11:28
Dünya devi firma Türkiye’den çekiliyor Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
11:15
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 13:30:30. #7.13#
SON DAKİKA: Midyat'ta Atıksu Altyapısı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.