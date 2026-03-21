Midyat'ta Bayramlaşma ve Birlik Mesajı

21.03.2026 13:32
Mardin'in Midyat ilçesinde Müslümanlar, Süryaniler ve Ezidiler, Ramazan Bayramı'nda bir araya geldi.

MARDİN'in Midyat ilçesinde Müslümanlar, Süryaniler ve Ezidiler, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel bayramlaşma programında bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı ilçe, yüzyıllardır süren hoşgörü geleneğini bir kez daha ortaya koydu.

Midyat Kaymakamlığı ve Midyat Belediyesi tarafından organize edilen bayramlaşma programı, belediyenin sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. Programa İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, İlçe Müftü Vekili Faruk Kaplan, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Süryani Metropoliti Samuel Aktaş, Süryani ve Ezidi inancı temsilcileri, daire müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı. Programda katılımcılara şeker ve kolonya ikram edildi.

'BAYRAM, BARIŞ VE KARDEŞLİĞİN SEMBOLÜDÜR'

Bayramlaşmaya katılan Mor Gabriel Manastırı Vakıf Başkanı Kuryakos Ergün, "Bayram her zaman mutluluğun simgesidir. Güzelliğin, huzurun, barışın, kardeşliğin ve sevginin sembolüdür. Temennim odur ki bu bayram, dünyadaki olumsuzlukların, Gazze'de, İran'da, Rusya'da ve Ukrayna'da yaşanan savaşların son bulmasına vesile olsun. Şimdiden herkese mutlu bayramlarö dedi.

Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Selim Yıldız ise, "Birlik ve beraberliğin en güzel yansıması olan Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bayramın başta Orta Doğu'daki savaşların bitmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı mübarek olsunö diye konuştu.

Şirin Akçay da, "Mübarek Ramazan Bayramı'nın barışa vesile olmasını temenni ediyorum. Süryani, Ezidi ve bütün inançların bir arada yaşadığı bir memlekette yaşıyoruz; onlar bizim bayramımıza gelir, biz de onların bayramına gideriz. Aramızda ayrı gayrı yokturö dedi.

Beşir Evsen, bayramların kaynaşma ve küskünlüklerin giderilmesi için önemli fırsatlar olduğunu belirtirken, Yavuz Altaş ise Gazze ve İran'da yaşanan olaylar nedeniyle bayramı buruk geçirdiklerini ifade etti.

Haber-Kamera: Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT(Mardin),

Kaynak: DHA

Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik’in duygu dolu anları Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik'in duygu dolu anları
Bahçeli, Ülkü Ocakları’nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi
İran’ın füzesinin gücüne bakın İsrail’de krater gibi delik açıldı İran'ın füzesinin gücüne bakın! İsrail'de krater gibi delik açıldı
Maçın bitiş düdüğünü duyan Arda Turan kendinden geçti Maçın bitiş düdüğünü duyan Arda Turan kendinden geçti
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu
İzmir’de bir kadın dolmuşta doğum yaptı İzmir'de bir kadın dolmuşta doğum yaptı

14:09
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
14:04
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez’den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
13:57
İsrail: İran’a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
13:38
Kim Jong-Un’a karşı 0,07’lik oyu kimler verdi İşte merak edilen sorunun yanıtı
Kim Jong-Un'a karşı 0,07'lik oyu kimler verdi? İşte merak edilen sorunun yanıtı
13:21
Avrupa diken üstünde İran’ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı
Avrupa diken üstünde! İran'ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı
12:45
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
12:24
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor
