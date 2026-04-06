Midyat'ta Dolu ve Sağanak Yağış

MİDYAT'TA DOLU ETKİLİ OLDU

Mardin'in Midyat ilçesinde dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Cizre Caddesi'nde ise bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Çevredekiler yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, bazı bölgelerde suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/MİDYAT (Mardin),