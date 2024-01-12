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Midyat'ta Hurda Araçlarla Farkındalık Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
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Midyat'ta Hurda Araçlarla Farkındalık Çalışması Başlatıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde, trafik kazalarını önlemek amacıyla hurda araçlarla farkındalık çalışması başlatıldı. Midyat Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada, kaza sonucu hurdaya dönmüş araçlar yol kenarına yerleştirildi. Hurda araçların üzerine hız kilometre sınırı ve cep telefonu kullanılmaması gibi uyarı işaretleri konuldu. Ayrıca araçların üzerine, 'Sizi Evde Bekleyeniniz Var', 'Trafik Kurallarına Uyalım' gibi uyarı yazıları yazıldı. İlçenin farklı giriş noktalarına da aynı şekilde hurda araçlarla tabela ve görseller takılacak.

Midyat\'ta Hurda Araçlarla Farkındalık Çalışması Başlatıldı
12.01.2024 - 16:48,  Güncelleme: 16:51
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Mardin'in Midyat ilçesinde, trafik kazalarını önlemek için hurda araçlarla farkındalık çalışması başlatıldı.

Midyat Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce trafik kazalarını önleme amacıyla yol kenarına kaza sonucu hurdaya dönmüş araçlar yerleştirildi.

Mardin-Midyat kara yolunda, hurda araçların üzerine hız kilometre sınırı ve cep telefonu ile konuşulmaması gibi uyarı işaretleri konuldu.

Ayrıca, araçların üzerinde, "Sizi Evde Bekleyeniniz Var", "Trafik Kurallarına Uyalım" şeklinde uyarı yazıları yazıldı.

İlçenin farklı giriş noktalarına da aynı şekilde kazaları önlemek için hurda araçlarla tabela ve görseller takılacak.

Kaynak: AA
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