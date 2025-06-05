Midyat\'ta Kurban Bayramı Denetimleri

Mardin'in Midyat ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla denetim gerçekleştirildi.

Midyat Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince ilçede bulunan market ve bakkallarda yapılan denetimlerde çocukların sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıyan maytap, torpil ve benzeri patlayıcı maddelere el konuldu.

Tehlikeli ürünlerin satışına izin verilmezken, iş yeri sahipleri uyarılarak, gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Denetimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, çocukların bayramı sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirmeleri için çalışmaların süreceğine söyledi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Birimlerimiz denetimlerini artırarak, halkımızın huzuru için görev başında olacaktır. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını ve şüpheli durumları ilgili mercilere bildirmelerini rica ediyoruz. Belediye olarak, halk sağlığı ve çocuk güvenliği adına yapılan bu tür uygulamaların sadece bayram dönemlerinde değil, yıl boyunca sürdürülecek. Emniyet birimleriyle koordineli şekilde yürütülen çalışmalarla hem esnaf bilgilendiriliyor hem de toplum genelinde farkındalık oluşturulması hedefleniyor."