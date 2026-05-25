Midyat'ta Kurban Satışları Canlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Midyat'ta Kurban Satışları Canlandı

Midyat\'ta Kurban Satışları Canlandı
25.05.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı yaklaşırken Midyat'ta kurbanlık satış yerlerinde hareketlilik ve pazarlıklar artıyor.

Mardin'in Midyat ilçesinde kurban satış yerlerinde hareketlilik yaşanıyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla, ilçenin farklı noktalarındaki kurban satış yerleri hareketlendi.

Pazarda, satıcılar ile alıcılar arasında kurbanlıklar için sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Bayram ziyareti için Gaziantep'ten memleketine gelen Abdürrahim Akan, sıkı pazarlık sonucunda kurbanlık satın aldığını söyledi.

Her bayramda memleketine döndüğünü ifade eden Akan, "Bu yıl da kurbanlığımızı almanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Pazarda kurbanlık satışı yapan Muhammed Oluş da fiyatların geçen yıla göre daha iyi olduğunu ve iyi satış yaptıklarını belirtti.

Mehmet Ali Cebeci de pazardaki yoğunluktan memnun olduklarını işaret ederek, "Bu yıl hayvan çok, fiyatlar da iyi. Kesim ve servis hizmeti de bize ait. Satış konusunda sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midyat'ta Kurban Satışları Canlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız Kılıçdaroğlu'na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız
“Geliyor Kılıçdaroğlu“ şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti "Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
CHP Genel Merkezi’ne giren Kılıçdaroğlu’nun ekibi çikolata dağıttı CHP Genel Merkezi'ne giren Kılıçdaroğlu'nun ekibi çikolata dağıttı
Dünya Kupası’na yetişecek mi İşte Kerem Aktürkoğlu’nun sahalardan uzak kalacağı süre Dünya Kupası'na yetişecek mi? İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sahalardan uzak kalacağı süre

14:24
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
14:17
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık’a ilk turda veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti
14:04
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna güldüren yanıt
Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
12:39
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 14:35:00. #7.12#
SON DAKİKA: Midyat'ta Kurban Satışları Canlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.