Midyat'ta Uçurtma Şenliği Coşkusu

Mardin'in Midyat ilçesinde kaymakamlık tarafından "Aile Yılı" kapsamında "Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından Aile Destek Merkezleri işbirliğiyle Işıklar Mahallesi'nde "Doya Doya Uçurtma, Doyasıya Mutluluk", "Birlikte Daha Güzel Yarınlara" ve "Güçlü Aile, Güçlü Yarınlar" sloganlarıyla düzenlenen etkinliğe çok sayıda aile çocuklarıyla katıldı.

Programda, aileleriyle uçurtma uçurmanın mutluğunu yaşayan çocuklar, gökyüzünü renklendirdi.

Etkinlikte katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, gazetecilere, "Aile Yılı" kapsamında aileler için bir uçurtma şenliği düzenlediklerini söyledi.

Programda yaklaşık 200 uçurtma dağıttıklarını belirten Kaya, "Yıl boyunca çeşitli etkinlikler yaptık. Bugün de ailelerimizi bir araya getirerek güzel bir uçurtma şenliği düzenledik. Midyat'ın güzel bir alanında, güzel bir görüntü oluştu. Tüm ailelere, destek veren Aile Destek Merkezlerine ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Midyat Aile Destek Merkezi Koordinatörü Ayşe Noyan, şenliği annelerin çocuklarıyla teknolojiden uzak doğayla iç içe birlikte vakit geçirmesi amacıyla düzenlediklerini belirtti.

Ailesiyle şenliğine katılan çocuklardan Zehra Nur Güneş ise programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Uçurtma şenliğine çok sevindik. Bizim için çok güzel bir etkinlik oldu." dedi.

Mahi Nil Kaplan da ailece katıldıkları etkinlikte güzel vakit geçirdiklerini belirterek, hem piknik yaptıklarını hem de uçurtma uçurduklarını dile getirdi.