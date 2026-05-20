Midyat'ta Uçurtma Şenliği Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Midyat'ta Uçurtma Şenliği Coşkusu

20.05.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile Yılı kapsamında düzenlenen uçurtma şenliğinde aileler, çocuklarıyla birlikte gökyüzünü renklendirdi.

Mardin'in Midyat ilçesinde kaymakamlık tarafından "Aile Yılı" kapsamında "Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından Aile Destek Merkezleri işbirliğiyle Işıklar Mahallesi'nde "Doya Doya Uçurtma, Doyasıya Mutluluk", "Birlikte Daha Güzel Yarınlara" ve "Güçlü Aile, Güçlü Yarınlar" sloganlarıyla düzenlenen etkinliğe çok sayıda aile çocuklarıyla katıldı.

Programda, aileleriyle uçurtma uçurmanın mutluğunu yaşayan çocuklar, gökyüzünü renklendirdi.

Etkinlikte katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, gazetecilere, "Aile Yılı" kapsamında aileler için bir uçurtma şenliği düzenlediklerini söyledi.

Programda yaklaşık 200 uçurtma dağıttıklarını belirten Kaya, "Yıl boyunca çeşitli etkinlikler yaptık. Bugün de ailelerimizi bir araya getirerek güzel bir uçurtma şenliği düzenledik. Midyat'ın güzel bir alanında, güzel bir görüntü oluştu. Tüm ailelere, destek veren Aile Destek Merkezlerine ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Midyat Aile Destek Merkezi Koordinatörü Ayşe Noyan, şenliği annelerin çocuklarıyla teknolojiden uzak doğayla iç içe birlikte vakit geçirmesi amacıyla düzenlediklerini belirtti.

Ailesiyle şenliğine katılan çocuklardan Zehra Nur Güneş ise programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Uçurtma şenliğine çok sevindik. Bizim için çok güzel bir etkinlik oldu." dedi.

Mahi Nil Kaplan da ailece katıldıkları etkinlikte güzel vakit geçirdiklerini belirterek, hem piknik yaptıklarını hem de uçurtma uçurduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midyat'ta Uçurtma Şenliği Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Milli takım için marş yazacak mı Tarkan net konuştu Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Gençlerbirliği’nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası’na gidiyor Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Julian Schuster, İstanbul’da tarih yazabilir Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:42:15. #7.12#
SON DAKİKA: Midyat'ta Uçurtma Şenliği Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.