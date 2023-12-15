Midyat\'ta uyuşturucu ve silah operasyonu: 4 gözaltı

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir adreste yapılan aramada, 2,95 gram esrar, 3,56 gram metamfetamin, 4 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 3 dolu fişek ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.