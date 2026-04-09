Migros Gıda İsrafı Hedefine 5 Yıl Erken Ulaştı
Migros Gıda İsrafı Hedefine 5 Yıl Erken Ulaştı

09.04.2026 12:09
Migros, gıda israfını azaltma çalışmalarında 2030 taahhüdüne 2025 yılında ulaşarak, 5 yıl öncesinden hedefini gerçekleştirdi. Şirket, indirimli satış, gıda bağışı ve biyogaz projeleriyle 180 milyon öğün gıda kurtardı.

Migros, sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında gıda israfını azaltma çalışmalarıyla 2030 taahhüdüne 2025'te ulaştığını açıkladı. Şirket, gıda imha tonajının tedarik tonajına oranını 2018 baz yılına göre yüzde 50 azaltmayı hedeflerken, 5 yılda yüzde 55,36'lık bir azaltım elde ederek hedefine 5 yıl öncesinden ulaştı.

Migros Genel Müdürü Mustafa Bartın, operasyonların tamamını gözden geçirerek akıllı algoritmalarla sipariş süreçlerini optimize ettiklerini belirtti. Şirket, indirimli satış, gıda bağışı ve biyogaz çalışmaları gibi yöntemlerle bugüne kadar yaklaşık 180 milyon öğünlük gıdanın kurtarılmasını sağladı. Sadece 2025 yılında indirimli satışla, 32 Migros Jet mağazasının yıllık cirosuna denk tasarruf elde edildi.

Gıda hiyerarşisi temel alınarak, son tüketim tarihi yaklaşan ürünler ve olgun meyve-sebzeler mağazalarda yüzde 25, 50 ve 75 indirimlerle sunuluyor. 'Gıdaya Saygı' projesi kapsamında gıda bankalarına yönlendirmeler yapılırken, bağış çalışmalarıyla 30 bin tona yakın gıda ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ayrıca, 'Kalan Tazeler Küçük Dostlarımıza' projesiyle son kullanım tarihi dolan gıdalar barınaklara gönderilerek hayvanlara destek sağlanıyor.

