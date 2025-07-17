Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kaybolan kadının bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı.
İlçeye bağlı kırsal Alpagut Mahallesi'nde yaşayan, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Şerife A. (45), dün gece saat 02.00 sıralarında evinden çıkıp kayboldu.
Yakınlarının ihbarı üzerine mahalleye AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kayıp kadının bulunması için bölgede çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Mihalgazi'de Kayıp Kadın İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
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