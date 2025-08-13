Mihalıççık'ta Kaçak Tütün Operasyonu

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak tütünü Eskişehir'den Mihalıççık'a götüreceği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin aracı, ekipler tarafından Beylikova ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 5 ayrı poşet içerisinde 25 kilogram bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.