Mihalıççık ve Beylikova'da Kırsal Kalkınma İçin Yeni Dernek Kuruldu

(ESKİŞEHİR)- Beylikova ve Mihalıççık ilçelerinin kırsal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) öncülüğünde, "Mihalıççık Beylikova Yerel Eylem Grubu Derneği" kuruldu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) öncülüğünde, Mihalıççık ve Beylikova ilçelerinin kırsal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, Mihalıççık Beylikova Yerel Eylem Grubu Derneği (MİHBEY YEG) kuruldu. Kuruluş süreci tamamlanan derneğin ilk toplantısı, Mihalıççık Belediyesi Toplantı Salonu'nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Derneğe, Beylikova Belediyesi, Mihalıççık Belediyesi, her iki ilçedeki kadın kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri ve çeşitli üretici birlikleri kurucu üye olarak katıldı. Kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği oluşum, bölgenin kırsal potansiyelini harekete geçirmeyi hedefliyor.

Yüzde 10 puan avantaj sağlanacak

Toplantıda, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak ve TKDK temsilcileri, yaptıkları konuşmada MİHBEY YEG'in bölge halkı için taşıdığı önemi vurguladı. Yapılan açıklamalarda, derneğin tarım, hayvancılık, inanç ve termal turizm, kooperatifçilik faaliyetleri, yenilenebilir enerji projeleri ve yerel üretime dayalı kırsal kalkınma çalışmaları alanlarında faaliyet göstereceği belirtildi. Dernek aracılığıyla devletin ve Avrupa Birliği'nin IPARD programı kapsamında sunduğu fon ve hibe desteklerinden faydalanılması planlanıyor. Özellikle kadınlar, gençler ve üreticiler için başvurularda artı yüzde 10 puan avantajı sağlanacak.

MİHBEY YEG'in kuruluşuyla birlikte Mihalıççık ve Beylikova'nın kırsal kalkınma alanında ilerleyen dönemde önemli projelere ev sahipliği yapması bekleniyor. Bölge halkının yaşam kalitesini artıracak, istihdamı geliştirecek ve yerel ekonomiyi güçlendirecek çalışmaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.