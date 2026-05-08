Mihriban Yılmaz Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mihriban Yılmaz Cinayeti Davası Başladı

08.05.2026 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mihriban Yılmaz'ın ölümüyle ilgili Fatih İnan'a ağırlaştırılmış müebbet ve cinsel saldırı cezası istendi.

İzmir'de, 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu sanık Fatih İnan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bornova ilçesinde yaşayan Yılmaz'ın 29 Aralık 2025'te kaybolduktan 14 gün sonra ormanlık alanda cesedinin toprağa gömülü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten savcı, Fatih İnan (27) ile tutuksuz yargılanan sanığın kardeşi Ö.İ. (26) ve amcası H.İ. (38) ile R.Ç. (33) ve R.Ç. (35) hakkında 36 sayfalık iddianame hazırladı.

İddianamede, tutuklu sanık Fatih İnan'ın ilk başta kendine yönelik iddiaları kabul etmediği ancak daha sonra suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Fatih İnan'ın, Mihriban'a karşı takıntılı duygular içerisinde olduğu vurgulanan iddianamede, sanığın baştan beri amacının maktulü yanına çekip cinsel birliktelik yaşadıktan sonra onu öldürmek olduğu belirtildi.

İddianamede, diğer sanıklar komşu R.Ç. ile kocası R.Ç'nin, Mihriban ile İnan'ın buluşmasını sağladıkları, olayın yaşandığı gece telefonda birçok kez görüştükleri ifade edildi.

Savcı, tutuklu sanık İnan hakkında, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istedi.

Sanığın kardeşi Ö.İ. ve diğer sanıklar R.Ç. ile eşi R.Ç. hakkında ise bu suça iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Sanık İnan'ın amcası H.İ. hakkında ise suça yardım etmekten 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mihriban Yılmaz Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid’de yumruk yumruğa kavga Yıldız futbolcu hastanelik oldu Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu
Gerilim sonrası ilk temas Rubio ile Papa Vatikan’da bir araya geldi Gerilim sonrası ilk temas! Rubio ile Papa Vatikan'da bir araya geldi
Beşiktaş aradığı golcüyü çok uzaklarda değil, Gaziantep’te buldu Beşiktaş aradığı golcüyü çok uzaklarda değil, Gaziantep'te buldu
TOGG’dan yeni anlaşma Ucuz 3 yeni model geliyor TOGG'dan yeni anlaşma! Ucuz 3 yeni model geliyor
Arda Turan bu akşam tarih yazabilir Arda Turan bu akşam tarih yazabilir
Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı Bakın ne yaşanmış Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış

12:42
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat
12:21
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
11:29
ODTÜ’de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
11:28
Dünya devi firma Türkiye’den çekiliyor Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
11:15
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
11:06
Kıraathane görünümlü kumarhane Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 13:18:37. #7.13#
SON DAKİKA: Mihriban Yılmaz Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.