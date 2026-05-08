Mihriban Yılmaz Cinayeti Davası Başladı

İzmir'de, 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu sanık Fatih İnan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bornova ilçesinde yaşayan Yılmaz'ın 29 Aralık 2025'te kaybolduktan 14 gün sonra ormanlık alanda cesedinin toprağa gömülü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten savcı, Fatih İnan (27) ile tutuksuz yargılanan sanığın kardeşi Ö.İ. (26) ve amcası H.İ. (38) ile R.Ç. (33) ve R.Ç. (35) hakkında 36 sayfalık iddianame hazırladı.

İddianamede, tutuklu sanık Fatih İnan'ın ilk başta kendine yönelik iddiaları kabul etmediği ancak daha sonra suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Fatih İnan'ın, Mihriban'a karşı takıntılı duygular içerisinde olduğu vurgulanan iddianamede, sanığın baştan beri amacının maktulü yanına çekip cinsel birliktelik yaşadıktan sonra onu öldürmek olduğu belirtildi.

İddianamede, diğer sanıklar komşu R.Ç. ile kocası R.Ç'nin, Mihriban ile İnan'ın buluşmasını sağladıkları, olayın yaşandığı gece telefonda birçok kez görüştükleri ifade edildi.

Savcı, tutuklu sanık İnan hakkında, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istedi.

Sanığın kardeşi Ö.İ. ve diğer sanıklar R.Ç. ile eşi R.Ç. hakkında ise bu suça iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Sanık İnan'ın amcası H.İ. hakkında ise suça yardım etmekten 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.