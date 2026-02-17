Mihriban Yılmaz için taziye ziyareti - Son Dakika
Mihriban Yılmaz için taziye ziyareti

17.02.2026 14:14
İzmir Başsavcısı Yeldan, kayıp Mihriban Yılmaz'ın ailesine taziyelerini iletti, adalet vurgusu yaptı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kentin Bornova ilçesinde kayıp olarak aranırken cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan Mihriban Yılmaz'ın ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yeldan beraberindeki İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Çağlar Ertaş ile psikolog ve pedagoglar Yılmaz'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Ziyarette Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü uzmanlarınca aileye psiko-sosyal destek sürecine ilişkin bilgilendirme yapılarak, ailenin her aşamada yanında olunacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeldan, devletin tüm imkanlarıyla ailenin yanında olduğunu, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için gerekli tüm adımların kararlılıkla atıldığını belirtti.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin hassasiyetle takip edildiğini ifade eden Yeldan, sorumluların adalet önünde hesap vermesi adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

Olay

Bornova ilçesi Ümit Mahallesi'nde yaşayan Mihriban Yılmaz'dan haber alamayan yakınları 29 Aralık'ta kayıp ihbarında bulunmuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube müdürlükleriyle Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının öldürüldüğünü belirleyerek olayla ilgili F.İ, R.Ç, R.Ç, H.İ. ve Ö.İ'yi gözaltına almıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sürdürülen çalışmalarda Yılmaz'ın şüphelilerden F.İ. tarafından boğularak öldürüldüğü ve gömüldüğü tespit edilmişti.

Şüphelilerden F.İ. sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

F.İ'nin 3 Ağustos 2023'te Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kalp krizi geçirip inşattan düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilen iş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül ile gönül ilişkisi yaşadığının belirlenmesi üzerine o olayla ilgili "kovuşturmaya yer yok" kararı savcılıkça kaldırılmış, F.İ. "nitelikli cinsel saldırı", "tasarlayarak öldürme" suçlarından da tutuklanmıştı.

F.İ'nin kardeşi Ö.İ. de Sarıgül'ün ölümüyle "kasten öldürmeye yardım" suçlamasıyla 16 Ocak'ta yeniden gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mihriban Yılmaz için taziye ziyareti - Son Dakika

SON DAKİKA: Mihriban Yılmaz için taziye ziyareti - Son Dakika
