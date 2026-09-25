Mikonos açıklarında yanan Blue Carrier 2'deki 29 kişi Tine Adası'na götürüldü

Yunanistan'ın Mikonos Adası açıklarında yangın çıkan kargo gemisinin tahliye edildiği belirtildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ege'deki Mikonos Adası açıklarında bulunan Yunan bayraklı "Blue Carrier 2" isimli kargo gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının garaj bölümünde başlaması üzerine, gemideki 28'i personel, biri tır şoförü 29 kişi filikalarla tahliye edilerek bölgedeki diğer gemiler aracılığıyla Tine Adası'na götürüldü.

Tahliye edilenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bölgeye ise yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.