Mikonos açıklarında yanan Blue Carrier 2'deki 29 kişi Tine Adası'na götürüldü

Mikonos açıklarında yanan Blue Carrier 2'deki 29 kişi Tine Adası'na götürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mikonos açıklarında Blue Carrier 2 gemisinde çıkan yangında 29 kişi tahliye edildi. Garaj bölümünde başlayan yangın sonrası 28'i personel, biri tır şoförü 29 kişi filikalarla Tine Adası'na götürüldü; sağlık durumlarının iyi olduğu, bölgeye helikopter sevk edildiği belirtildi.
Yunanistan'ın Mikonos Adası açıklarında yangın çıkan kargo gemisinin tahliye edildiği belirtildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ege'deki Mikonos Adası açıklarında bulunan Yunan bayraklı "Blue Carrier 2" isimli kargo gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının garaj bölümünde başlaması üzerine, gemideki 28'i personel, biri tır şoförü 29 kişi filikalarla tahliye edilerek bölgedeki diğer gemiler aracılığıyla Tine Adası'na götürüldü.
Tahliye edilenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bölgeye ise yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.
Kaynak: AA
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