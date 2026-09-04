Mikro trendler sosyal medyada tüketim döngüsünü hızlandırıyor, uzmanlar uyardı - Son Dakika
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Mikro trendler sosyal medyada tüketim döngüsünü hızlandırıyor, uzmanlar uyardı

Mikro trendler sosyal medyada tüketim döngüsünü hızlandırıyor, uzmanlar uyardı
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Sosyal medyada kısa sürede yayılıp kaybolan mikro trendler, tüketim alışkanlıklarını hızla değiştiriyor. Uzmanlar, özellikle gençlerin bu döngüden etkilendiğini ve sosyal medyadan uzaklaşmanın da bir trend haline geldiğini belirtiyor.

Sosyal medya platformlarında her gün yeni bir akım, estetik anlayış ya da tüketim alışkanlığı olarak kullanıcıların karşısına çıkan "mikro trendler," kısa sürede geniş görünürlük kazanarak sosyal medyanın hızlandırdığı tüketim döngüsünü besliyor.

Dar bir kitle tarafından benimsenen ve ömrü çoğunlukla kısa olan bu geçici akımlar, "mikro trend" olarak adlandırılıyor.

Mikro trendler, özellikle TikTok, Instagram ve benzeri platformların kullanıcıların içerikle etkileşim biçimini değiştirmesiyle gündelik hayatın daha görünür bir parçası haline geldi.

Belirli bir giyim tarzı, makyaj biçimi, dekorasyon anlayışı, yiyecek veya yaşam tarzı kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından taklit edilebilirken, aynı hızla popülerliğini kaybedebiliyor.

Sosyal medya algoritmaları, kullanıcıların ilgi alanlarına göre içerikleri öne çıkararak belirli trendlerin kısa sürede daha fazla kişiye ulaşmasına zemin hazırlıyor.

İçerik üreticileri ve markaların da dahil olduğu bu süreçte, bir akımın ortaya çıkışı ile yaygınlaşması arasındaki süre giderek kısalırken, kullanıcıların yeni trendlere yönelme ve onları tüketme hızı artıyor.

Mikro trendlerin yalnızca dijital kültürle sınırlı kalmadığı, tüketim alışkanlıkları üzerinde de etkili olduğu değerlendiriliyor.

"Yeni" ve "popüler" olana kısa aralıklarla yönelme, kullanıcıların sahip oldukları ürünleri veya benimsedikleri tarzları hızla değiştirmesine neden olabilirken, sosyal medyada görünür olma isteği de bu döngüyü destekleyebiliyor.

"Genç nesiller, kendilerini ifade etme konusunda sosyal medyaya güveniyor"

St. Mary's Üniversitesi Sanat, Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi İletişim Çalışmaları bölümünden Profesör Katherine Hampsten ve İletişim Bilimleri bölümü öğrencisi Camila Berumen, mikro trendlerin nasıl ortaya çıktığını, neden bu kadar hızlı yayıldığını ve kullanıcı davranışlarını nasıl etkilediğini AA muhabirine değerlendirdi.

Profesör Hampsten, genç nesillerin, kendilerini ifade etme konusunda sosyal medyaya güvendiklerini söyleyerek, bu neslin mikro trendlere gösterdiği ilgiyle onların tüketim alışkanlıklarına ve süreç içerisinde şekillenen kültürel değerlerine ilişkin pek çok bilgi edinilebileceğine dikkati çekti.

Berumen de mikro trendlerin çok daha kısa ömürlü bir moda akımı, popüler hale gelen bir ürün ya da estetik olarak tanımlanabileceğini belirterek, mikro trendlerin sosyal medyadaki popülerlik süresinin birkaç hafta ila 3 ay sürdüğünü kaydetti.

Mikro trendlerin hızla yayılmasında "hayranlık uyandıran özelliklere sahip" içerik üreticilerinin etkisi var

TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının tüketim alışkanlıklarını tamamen değiştirdiğine işaret eden Berumen, günlük olarak sunulan içerik sayısının bu zamana kadar hiç görülmemiş bir hızda arttığını vurguladı.

Berumen, sosyal medyada sürekli yeni ve ilgi çekici bilgiler sunulduğunu aktararak "Bu platformlardaki algoritmalar, bizim sürekli hızlı tempoda ekran kaydırma (scrolling) yapmamız nedeniyle daha kısa formatlı içerikleri ön plana çıkarıyor. Bu nedenle, izleyicilere daha kısa içerikler, daha kısa videolar sunuyorlar çünkü izleyiciler bu tür içeriklere olumlu tepki veriyor. Bu da şu anlama geliyor; eğer belirli bir konu hakkında insanların beğendiği kısa bir video yaparsanız, bu içerik yüksek sıklıkta öne çıkarılmaya devam edecek." diye konuştu.

Sosyal medya ile ortaya çıkan "anlık tatmin" kavramına değinen Berumen ve Hampsten, mikro trendlerin hızla yayılmasının gençler üzerinde "hayranlık uyandıran özelliklere sahip" içerik üreticilerinin etkisiyle bağlantısına işaret etti.

"Sosyal medyadan uzaklaşmak da bir trend haline geldi"

Berumen, sosyal medyadan önce bu akımların magazin dergileri üzerinden ilerlediğini hatırlatarak "Ama şimdiki, çok daha büyük ölçekte ve çok daha hızlı bir tempoda gerçekleşiyor. Aradaki fark ise sosyal medyanın milyonlarca insana görme, izleme ve taklit etme imkanı sunması. Buna karşılık, tek bir unsurun birkaç gün içinde küresel bir fenomen haline gelmesidir." dedi.

Sosyal medya profillerinin, kişiyi "bir nevi marka haline" getirdiğini dile getiren Berumen, insanların yeni tanıştığı bir kişiyi hemen sosyal medya platformlarında aratmasının yaygınlaşmasına da değindi.

Berumen ve Hampsten, hiç bitmeyen hızlı değişim döngüsünden ve tüm bunların günlük hayatta bu kadar hızlı şekilde tüketilmesinden kaynaklanan bir tür yorgunluk oluşmaya başladığının altını çizdi.

Hızlı tüketim alışkanlıklarının, kişilerin sosyal medyadan uzaklaşmasına da yol açtığını aktaran Berumen, "Bence bu biraz ironik çünkü son zamanlarda fark ettiğim kadarıyla, bu durumun kendisi bir trend haline geldi; analog medyaya yönelme, telefondan uzaklaşıp yapacak başka şeyler bulma gibi. Bu durumun kendisi bir trend haline geldi. Ancak bunun nedeni, son birkaç yıldır kendimizi kaptırdığımız dijital alandan uzaklaşmaya çalışmamız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mikro trendler sosyal medyada tüketim döngüsünü hızlandırıyor, uzmanlar uyardı - Son Dakika

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