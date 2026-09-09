MİKSEN Genel Başkanı Çiçek, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili Akın ile bir araya geldi

Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN) Genel Başkanı Fatih Sultan Mehmet Çiçek, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

MİKSEN'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli sunulması, belediyeler arası işbirliğinin geliştirilmesi ile ortak projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, yerel yönetimlerin vatandaş odaklı hizmet anlayışını daha ileriye taşıyacak adımlar hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Çiçek, ev sahipliği dolayısıyla Akın'a teşekkür ederek, kamu hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik her türlü yapıcı işbirliğini önemsediklerini belirtti.