MİKSEN Genel Başkanı Çiçek, Şile Belediye Başkan Vekili Terzi'yi ziyaret etti - Son Dakika
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MİKSEN Genel Başkanı Çiçek, Şile Belediye Başkan Vekili Terzi'yi ziyaret etti

MİKSEN Genel Başkanı Çiçek, Şile Belediye Başkan Vekili Terzi\'yi ziyaret etti
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Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN) Genel Başkanı Fatih Sultan Mehmet Çiçek, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi makamında ziyaret etti. Görüşmede yerel yönetimlerde çalışma barışı ve kamu hizmetlerinin etkinliği değerlendirildi.

Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN) Genel Başkanı Fatih Sultan Mehmet Çiçek, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi makamında ziyaret etti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, ziyarette yerel yönetimlerde çalışma hayatının güçlendirilmesi, çalışma barışının korunması ve kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması konularında değerlendirmeler yapıldı.

Çiçek, bu görüşmede, sürdürülebilir belediyecilik anlayışının sağlıklı bir çalışma ortamı ve güçlü kurumsal yapıyla mümkün olacağını belirtti.

Sosyal diyalog ve ortak aklın önemine dikkati çeken Çiçek, yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine ve çalışma barışının geliştirilmesine katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Belediye Başkan Vekili Terzi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Çiçek'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MİKSEN Genel Başkanı Çiçek, Şile Belediye Başkan Vekili Terzi'yi ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİKSEN Genel Başkanı Çiçek, Şile Belediye Başkan Vekili Terzi'yi ziyaret etti - Son Dakika
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