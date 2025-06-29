Milano'da Veri Arızası 300 Uçuşu İptal Etti

ROMA, 29 Haziran (Xinhua) -- İtalya'nın Milano kentindeki Bölge Kontrol Merkezi'nde yaşanan veri aktarım arızası, ülkenin kuzeybatı bölgesinde 300'den fazla uçuşun iptal edilmesine neden oldu.

ANSA haber ajansının bildirdiğine göre, arıza cumartesi akşamı yerel saatle 21.00 sularında meydana geldi. Milano, Bergamo, Cenova ve Torino'daki havalimanları da dahil olmak üzere etkilenen bölgelerde uçuşlar askıya alınırken, kalkış ve inişlerde ciddi kısıtlamalar uygulandı. Teknisyenlerin, hava trafiği operasyonlarını normale döndürmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Milano'daki Bölge Kontrol Merkezi, İtalyan hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı ENAV'ın işlettiği dört bölgesel kontrol merkezinden biri.