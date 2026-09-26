Milano Malpensa'da 1 numaralı terminale Silvio Berlusconi levhası asıldı

İtalya'da Milano kentinin havalimanlarından Malpensa'ya, 2023 yılında hayatını kaybeden eski Başbakan ve iş insanı Silvio Berlusconi'nin adı resmen verildi.

Ülkenin kuzeyindeki finans, moda ve endüstri kenti Milano'nun Malpensa Havalimanı'na Berlusconi'nin adının verilmesi süreci nihayete erdi.

Silvio Berlusconi'nin 2023 yılındaki vefatından sonra gündeme gelen ve 2024'te Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini ile İtalyan Sivil Havacılık Kurumunun (ENAC) onay verdiği söz konusu isim değişikliği, Milano Belediyesi'nin sürece itiraz ederek yargıya taşıması nedeniyle bir süredir yapılamıyordu.

Yargıdaki temyiz sürecinin nisan ayında Silvio Berlusconi isminin Malpensa Havalimanı'na verilebilmesi lehine sonuçlanmasının ardından dün Malpensa Havalimanı'nın 1 numaralı terminaline "Silvio Berlusconi" levhası törenle asıldı.

Söz konusu törene, Senato Başkanı Ignazio La Russa, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini ve Silvio Berlusconi'nin kardeşi Paolo Berlusconi katılırken, bu ismin verilmesini kararını yargıya taşıyan Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala ise iştirak etmedi.

Silvio Berlusconi'nin kızı Marina Berlusconi de yaptığı yazılı açıklamada, babasının isminin Malpensa Havalimanına verilmesinden bundan dolayı "gururlu" ve "heyecanlı" olduğunu belirterek, babasının yaşadığı dönemde İtalya ile Dünya arasında köprüler kurduğunu, dolayısıyla Malpensa'ya ondan başkasının isminin verilemeyeceğini kaydetti.

Bu arada, basında çıkan haberlerde de Malpensa Havalimanı'nın adı "Silvio Berlusconi" olsa da uluslararası havalimanı kodunun "MXP" olarak kalacağı belirtildi.

İş insanı, medya patronu, Milan Başkanı ve Başbakan: Silvio Berlusconi

İtalya'da iş insanı ve medya patronuyken 1994'te siyasete atılan Berlusconi, 1994-2011 döneminde 4 hükümete liderlik ederek, başbakanlık koltuğunda toplamda 3339 günle en uzun süre kalan isim olmuştu.

Berlusconi, 1986-2017 döneminde aynı zamanda İtalya Birinci Futbol Kulübü (Serie A) Milan'ın başkanlığını yapmıştı. Berlusconi, yaptığı yatırımlarla Milan kulübünün hem İtalya hem Avrupa'da şampiyonluklar elde etmesinde büyük rol oynamıştı.

İtalyan siyasetinde son 30 yıla damgasını vuran Silvio Berlusconi, başbakanlık yaptığı dönemde; renkli kişiliği ve karakterinin yanı sıra sık sık siyasi rakipleriyle girdiği polemikler, hakkındaki seks skandalları, yolsuzluk iddiaları ve aldığı cezalarla da gündemde yer tutmuştu.