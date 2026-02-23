Milanovic'ten Savunma Bakanına Tepki - Son Dakika
Milanovic'ten Savunma Bakanına Tepki

23.02.2026 17:53
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Savunma Bakanı Anusic'i İsrail ile işbirliğine karşı uyardı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsrail'e resmi ziyarette bulunan Savunma Bakanı Ivan Anusic'e tepki göstererek, hükümete İsrail ile savunma alanındaki işbirliğine son verme çağrısı yaptı.

Milanovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hırvatistan Savunma Bakanı Anusic'in bugün Tel Aviv'de İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile bir araya gelmesine tepki gösterdi.

Anusic'in İsrail'de savunma işbirliği odaklı birtakım görüşmeler yaptığına işaret eden Milanovic, "Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri (OSRH) Başkomutanı olarak OSRH'nin gelecekte İsrail ile hiçbir askeri işbirliğinde bulunmayacağını belirtmek isterim." ifadelerine yer verdi.

Milanovic, "Askeri tedarikten sorumlu olan hükümete seslenmek istiyorum. İsrail ile savunma alanında planlanmış, planlanan ya da planlanacak tüm işbirliklerine son verilmesi çağrısında bulunuyorum.

Bugün Tel Aviv'e resmi bir ziyarette bulunan Anusic ise ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katz ile görüşmesinde ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ve savunma alanında daha güçlü bağlantılar kurulması konularını ele aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Hırvatistan, Politika, Savunma, İsrail, Güncel, Son Dakika

