Milas Belediye Başkanı Topuz, Güllük'teki Çalışmaları İnceledi

(MUĞLA)- Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Güllük Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Topuz, eksik gördüğü alanlar hakkında ekiplere talimatlar verdi.

Milas Belediyesi, Güllük'te yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Yaz sezonuna girilmesiyle yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak Güllük'te parke kaplama ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiren ekipler, mahallenin yollarını da modern bir görüntüye kavuşturuyor. Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Güllük'de devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak parke kaplama çalışmalarının yapıldığı alanları gezen Topuz, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eksik gördüğü alanlar hakkında da ekiplere talimat veren Topuz, çalışmaların ivedilikle tamamlanacağını ifade etti.

Sahilde gül dikim çalışmaları başladı

Parke kaplama çalışmalarını incelemesinin ardından sahilde devam eden faaliyetleri de denetleyen Başkan Topuz, sahil boyunca devam eden çevre düzenleme ve gül dikim çalışmalarını yerinde gördü. Güllük sahilinin rengarenk güllerle süsleneceğini belirten Topuz, vatandaşların taleplerini de dinledi.