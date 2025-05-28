Milas Belediyesi’nden Boğaziçi Mahallesi'nde Temizlik Seferberliği

(MUĞLA)- Milas Belediyesi tarafından yaz sezonunun yaklaşmasıyla hız verilen temizlik çalışmaları kapsamında ekipler, faaliyetlerini Boğaziçi Mahallesi'nde sürdürdü.

Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçenin önemli turizm alanlarından olan, yerli ve yabancı turistlerin yoğun rağbet gösterdiği Boğaziçi Mahallesi'nde yol kenarına atılan molozları temizleyerek, alanı güzel bir görünüme kavuşturdu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çevre kirliliği yaratan yaklaşık 55 kamyonluk moloz ve çöpün temizliğini gerçekleştirdi. Temizlik işlemlerini tamamlayan ekipler, vatandaşları gelişigüzel moloz ve çöp dökmemeleri konusunda da uyardı.