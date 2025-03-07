Milas Belediyesi'nden Kadınlara Yönelik Ücretsiz Spor ve Eğitim Programları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milas Belediyesi'nden Kadınlara Yönelik Ücretsiz Spor ve Eğitim Programları

Milas Belediyesi, kadınlara özel ücretsiz spor etkinlikleri, örgü kursları ve danışmanlık hizmetleri sunarak kadınların hayatına dokunmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Fevzi Topuz, kadınların toplumda aktif rol almasının önemine vurgu yaptı.

07.03.2025 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Milas Belediyesi, kadınlara özel hazırladığı ücretsiz spor etkinlikleri, örgü kursları, atölye ve danışmanlık hizmetleri ile kadınların hayatına dokunuyor. Kadınlara yönelik hizmet ve projelerin artarak devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Fevzi Topuz, daha yaşanabilir bir dünya için kadınların hayatın her alanında aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerle kadınlara yönelik hizmet ve çalışmalar devam ediyor. Müdürlük bünyesinde bulunan Kadın Danışma Merkezi tarafından şiddete maruz kalan ya da şiddete maruz kalma ihtimali bulunan tüm kadınlara ücretsiz sosyal, psikolojik ve hukuksal konularda destek verilirken, anneliğe hazırlık atölyesi, örgü kursları ve evde kuaförlük hizmeti faaliyetleri de devam ediyor.

Anne ve anne adaylarına yönelik bilinçli gebelik ve güvenli annelik konusunda bilgilendirmelerin ve eğitimlerin verildiği 'Anneliğe Hazırlık Atölyesi'nde eğitimler sürüyor. Anne ve anne adaylarına gebelik fizyolojisi, beslenme, gebelikte nefes teknikleri, ay ay anne karnında bebeğin gelişimi, doğum yöntemleri, gebelikte tehlike belirtileri, doğum ağrısıyla başa çıkma yöntemleri, anne sütünün önemi ve emzirme teknikleri, yeni doğan bakımı ve ilk 1 ay takibi, bebek bakımı (bebek banyosu, bebek masajı) doğum sonrası değişiklikler ve lohusa bakımı, aile planlaması (doğum sonrası gebelikten korunma) ve toplumsal cinsiyet rolleri hakkında bilgilendirmeler yapılan eğitimlere talep eden baba adayları da katılabiliyor.

Kadınların boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri için örgü kursları da düzenleniyor. Kadınların sosyalleşmesi ve ev ekonomisine katkı sunmalarına destek olmak amacıyla gerçekleştirilen kurslarda, kadınlar hem eğleniyor hem de becerilerini güçlendiriyor. Kurslara katılan kadın kursiyerler dekoratif sepet örme, ahşap süsleme, tel kırma ve çanta yapımı kursları, alüminyum folyo rölyef, ıslak keçe, tokat baskı, deri çanta yapımı eğitimleri alıyor.

Kuaförlük hizmetinden erkekler de faydalanabiliyor

Milas Belediyesi, Evde Kuaförlük Hizmeti ile de evden çıkma imkanı olmayan, hasta, yaşlı, özel gereksinimli bireylere ve dar gelirli ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor. Mesleğinde uzman kuaför tarafından kadınlara saç ve tırnak bakımının yapıldığı uygulamada gelen talep doğrultusunda vatandaşların evlerine gidilerek uygulama gerçekleştiriliyor. Bu uygulamadan erkekler de faydalanabiliyor.

Tüm malzemeler Milas Belediyesi tarafından temin ediliyor

Milas Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kadınlara yönelik "Yaşam Boyu Spor" programı faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerini azaltmak hedefiyle uzman antrenörler eşliğinde Atatürk Spor Kompleksi'nde süren "Yaşam Boyu Spor" programında pilates ve fonksiyonel antrenmanlar yapılıyor. Çalışan kadınlar için akşam sporu gruplarının da bulunduğu etkinlikte antrenman esnasında kullanılan tüm malzemeler Milas Belediyesi tarafından temin ediliyor.

Milas Belediyesi olarak kadınlara yönelik hizmet ve projelerin artarak devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Fevzi Topuz, daha yaşanabilir bir dünya için kadınların hayatın her alanında aktif rol alması gerektiğini ifade ederek tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: ANKA

Milas Belediyesi, Yerel Yönetim, Fevzi Topuz, Güncel, Kadın, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas Belediyesi'nden Kadınlara Yönelik Ücretsiz Spor ve Eğitim Programları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı
13:10 Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti
11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
18:21 Galatasaray’ı yıkan haber: Victor Osimhen’in yeni takımını duyurdular Galatasaray'ı yıkan haber: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular
18:17 AK Parti Milletvekili Metiner’den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler
17:59 Trump, Zelenskiy’nin kuyusunu kazmaya başladı Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü
17:59 Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı
17:47 ’Sık lan buna’ deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş 'Sık lan buna' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş
17:35 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı
17:34 Sinop’taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu Sinop'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 13:51:59. #7.13#
SON DAKİKA: Milas Belediyesi'nden Kadınlara Yönelik Ücretsiz Spor ve Eğitim Programları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.