Milas Belediyesi'nden Kadınlara Yönelik Ücretsiz Spor ve Eğitim Programları

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(MUĞLA)- Milas Belediyesi, kadınlara özel hazırladığı ücretsiz spor etkinlikleri, örgü kursları, atölye ve danışmanlık hizmetleri ile kadınların hayatına dokunuyor. Kadınlara yönelik hizmet ve projelerin artarak devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Fevzi Topuz, daha yaşanabilir bir dünya için kadınların hayatın her alanında aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerle kadınlara yönelik hizmet ve çalışmalar devam ediyor. Müdürlük bünyesinde bulunan Kadın Danışma Merkezi tarafından şiddete maruz kalan ya da şiddete maruz kalma ihtimali bulunan tüm kadınlara ücretsiz sosyal, psikolojik ve hukuksal konularda destek verilirken, anneliğe hazırlık atölyesi, örgü kursları ve evde kuaförlük hizmeti faaliyetleri de devam ediyor.

Anne ve anne adaylarına yönelik bilinçli gebelik ve güvenli annelik konusunda bilgilendirmelerin ve eğitimlerin verildiği 'Anneliğe Hazırlık Atölyesi'nde eğitimler sürüyor. Anne ve anne adaylarına gebelik fizyolojisi, beslenme, gebelikte nefes teknikleri, ay ay anne karnında bebeğin gelişimi, doğum yöntemleri, gebelikte tehlike belirtileri, doğum ağrısıyla başa çıkma yöntemleri, anne sütünün önemi ve emzirme teknikleri, yeni doğan bakımı ve ilk 1 ay takibi, bebek bakımı (bebek banyosu, bebek masajı) doğum sonrası değişiklikler ve lohusa bakımı, aile planlaması (doğum sonrası gebelikten korunma) ve toplumsal cinsiyet rolleri hakkında bilgilendirmeler yapılan eğitimlere talep eden baba adayları da katılabiliyor.

Kadınların boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri için örgü kursları da düzenleniyor. Kadınların sosyalleşmesi ve ev ekonomisine katkı sunmalarına destek olmak amacıyla gerçekleştirilen kurslarda, kadınlar hem eğleniyor hem de becerilerini güçlendiriyor. Kurslara katılan kadın kursiyerler dekoratif sepet örme, ahşap süsleme, tel kırma ve çanta yapımı kursları, alüminyum folyo rölyef, ıslak keçe, tokat baskı, deri çanta yapımı eğitimleri alıyor.

Kuaförlük hizmetinden erkekler de faydalanabiliyor

Milas Belediyesi, Evde Kuaförlük Hizmeti ile de evden çıkma imkanı olmayan, hasta, yaşlı, özel gereksinimli bireylere ve dar gelirli ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor. Mesleğinde uzman kuaför tarafından kadınlara saç ve tırnak bakımının yapıldığı uygulamada gelen talep doğrultusunda vatandaşların evlerine gidilerek uygulama gerçekleştiriliyor. Bu uygulamadan erkekler de faydalanabiliyor.

Tüm malzemeler Milas Belediyesi tarafından temin ediliyor

Milas Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kadınlara yönelik "Yaşam Boyu Spor" programı faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerini azaltmak hedefiyle uzman antrenörler eşliğinde Atatürk Spor Kompleksi'nde süren "Yaşam Boyu Spor" programında pilates ve fonksiyonel antrenmanlar yapılıyor. Çalışan kadınlar için akşam sporu gruplarının da bulunduğu etkinlikte antrenman esnasında kullanılan tüm malzemeler Milas Belediyesi tarafından temin ediliyor.

Milas Belediyesi olarak kadınlara yönelik hizmet ve projelerin artarak devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Fevzi Topuz, daha yaşanabilir bir dünya için kadınların hayatın her alanında aktif rol alması gerektiğini ifade ederek tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.