Milas Belediyesi'nden Gece Boyunca Yağış Mesaisi

(MUĞLA) - Milas Belediyesi ekipleri kentte bütün gün etkisini sürdüren yoğun yağışın neden olduğu olumsuzlukların önüne geçebilmek için gece boyunca yoğun mesai yaptı.

Yağışın başlamasından önce ilçe genelinde mazgal temizliği yapan ekipler, yağış sırasında ve sonrasında da ortaya çıkan olumsuzluklara anında müdahale etti. Ekipler, yapılan tespitler ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yol temizliği, devrilen ağaçların kaldırılması ve tıkanan mazgalların açılması gibi işlemleri gerçekleştirerek vatandaşların güvenliğini sağladı.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "İlçemizde etkisini gösteren şiddetli yağışların hem öncesinde hem de sonrasında ekiplerimiz yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. Yağış öncesi önlem almak amacıyla MUSKİ ekipleriyle koordineli çalışmalar yaparak mazgalları açan ekiplerimiz yoğun yağış esnası ve sonrasında da tespit edilen olumsuz durumlar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda hızlı bir şekilde müdahaleler gerçekleştirdiler. Tüm ekiplerimize yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.