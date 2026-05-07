Milas Belediyesi'nden Üreticilere Sebze Fidesi Desteği
Milas Belediyesi'nden Üreticilere Sebze Fidesi Desteği

07.05.2026 11:00  Güncelleme: 11:56
Milas Belediyesi, yerli ata tohumlardan üretilen 30 bin fideyi 61 mahalleye başvuran 300 üreticiye dağıttı. Tören, Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un katılımıyla gerçekleşti.

(MUĞLA) - Milas Belediyesi, kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında yerli ata tohumlardan üretilen ve 5 bin adet domates, 12 bin adet biber ile 13 bin adet patlıcandan oluşan toplam 30 bin adet fideyi üreticilere teslim etti.

Milas Belediyesi, üreticiyi desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediyeye ait serada düzenlenen törende, yerel tohumu yaygınlaştırma projesi kapsamında 61 mahalleden başvuru yapan 300 üreticiye fide desteği sağlandı.

Törene Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özgür, Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Mustafa Sezgin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nurol Paskal, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Üreticilere yönelik destek çalışmalarının sürdüğünü Topuz, şöyle konuştu:

"Amacımız zorlukları hep birlikte aşabilmek"

"Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kanalıyla göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızla iç içe, omuz omuza çalışarak belediyemizin imkanlarını vatandaşlarımızla buluşturmaya gayret sarf ediyoruz. Yıl içerisinde hem sebze fidesi hem meyve fidanı, zeytin fidanı bunun yanından müdürlüğümüzün bünyesinde bulunan arazilerde ektiğimiz buğdaylar veya yem bitkilerinden elde ettiğimiz ürünleri vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Bugün de başvuruda bulunan 61 farklı mahalleden toplam 300 üreticiye 5 bin adet domates, 12 bin adet biber ve 13 bin adet patlıcan olmak üzere toplamda 30 bin adet fidenin ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştireceğiz. Amacımız koşulların gerektirdiği zorlukları hep birlikte aşabilmektir. İnşallah bol ve bereketli bir süreç geçiririz."

Topuz, konuşmasının ardından ismi okunan üreticilere fideleri teslim etti.

Kaynak: ANKA

