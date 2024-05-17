Milas'ta apartman inşaatı sırasında tarihi kalıntılara rastlandı - Son Dakika
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Milas'ta apartman inşaatı sırasında tarihi kalıntılara rastlandı

Milas\'ta apartman inşaatı sırasında tarihi kalıntılara rastlandı

Muğla'nın Milas ilçesinde Hacı İlyas Mahallesi'nde başlatılan apartman inşaatı temel kazısı sırasında tarihi bir yapıya ait kalıntılara rastlandı. Milas Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan kurtarma kazısı ve araştırma çalışmaları devam ediyor.

17.05.2024 20:13
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Muğla'nın Milas ilçesinde apartman inşaatı için başlatılan temel atma kazısında, tarihi yapıya ait kalıntılara rastlanıldı.

Hacı İlyas Mahallesi Güveçdede Caddesi üzerinde bir alanda apartman inşası için temel kazısı başlatıldı. Kazı sırasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine Milas Müze Müdürlüğüne bilgi verildi.

Alanda inceleme başlatan Milas Müze Müdürlüğü ekipleri, inşaat temelinde kurtarma kazısı başlattı. Kazı çalışmalarında tarihi bir yapıya ait kalıntılara ulaşıldı.

Bölgede kurtarma kazısı ve tarihi yapının niteliğine ilişkin araştırmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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