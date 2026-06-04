Milas Belediyesi, Kıyı Şeridini Kaçak Yapılardan Temizliyor - Son Dakika
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Milas Belediyesi, Kıyı Şeridini Kaçak Yapılardan Temizliyor

04.06.2026 10:31  Güncelleme: 10:58
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Milas Belediyesi ekipleri, Kazıklı Mahallesi'nde mevzuata aykırı ve ruhsatsız inşa edilen kaçak iskelelerin yıkımını gerçekleştirdi. Çevre ve doğa koruma kapsamında yapılan çalışma vatandaşlardan takdir topladı.

(MUĞLA) - Milas Belediyesi ekipleri, çevre ve doğa koruma faaliyetleri kapsamında Kazıklı Mahallesi'nde mevzuata aykırı, imarsız ve ruhsatsız inşa edilen kaçak iskelelerin yıkım ve kaldırma işlemlerini gerçekleştirdi.

İlçe genelinde çevre ve doğa koruma faaliyetlerini sürdüren Milas Belediyesi ekipleri, kıyı alanlarında mevzuata aykırı şekilde inşa edilen kaçak iskelelerin yıkım ve kaldırma işlemlerini gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü yıkım birimi tarafından yürütülen çalışmayla Kazıklı Mahallesi'nde bulunan iskelelerin yıkım ve kaldırma işlemleri tamamlandı. Zabıta denetiminde yapılan çalışmayla imara aykırı ve ruhsatsız olduğu belirlenen ahşap ve demir iskele, iş makineleri yardımıyla yıkılarak bölgeden kaldırıldı.

Hem estetik kirliliği ortadan kaldıran hem de deniz canlılarının yaşam alanlarını koruyan çalışma vatandaşlardan beğeni topladı.

Ekipler tarafından kaçak yapılaşmayla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtilirken çalışmaların tespit edilen noktalarda süreceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Milas Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas Belediyesi, Kıyı Şeridini Kaçak Yapılardan Temizliyor - Son Dakika

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