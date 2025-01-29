Milas\'ta Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

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MUĞLA'nın Milas ilçesinde, jandarma tarafından yapılan devriye görevinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Ekiplerce 46 kurşun obje, 1 sikke ve kazı ekipmanları ele geçirildi.

Bugün saat 01.45 sıralarında Milas'a bağlı Bahçeburun Mahallesi Çamköy mevkisinde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, Ü.D., H.D., A.K. ve İ.A.'yı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. 4 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramada 46 kurşun obje, 1 sikke, 1 eski döneme ait çivi, 1 dedektör, 2 kazma ve 1 kürek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.